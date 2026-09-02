El Caja 87 Sevilla será el rival del Unicaja en la final de la Copa Andalucía 2026

El Unicaja ya conoce a su rival para la gran final de la XXIX Copa Andalucía. El conjunto malagueño se enfrentará este sábado 5 de septiembre al Insolac Caja 87 de Sevilla, que se impuso este miércoles 74-89 al Covirán Granada en el último encuentro de la fase previa y selló su billete para la lucha por el título autonómico. El duelo tendrá lugar a las 20:00 horas en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba.

El Unicaja, a por otro título andaluz

El equipo de Txus Vidorreta afronta la cita como vigente campeón de la competición y buscará repetir el éxito de la pasada edición. El torneo supone además una nueva oportunidad para que el técnico siga ajustando piezas y dando minutos a su plantilla antes del inicio oficial de la temporada.

El conjunto malagueño ha quedado exento de la fase previa y ha esperado directamente en la final al vencedor del triangular que han disputado Covirán Granada, Insolac Caja 87 y Cajasol Coto Córdoba, los tres representantes andaluces de Primera FEB.

Una nueva prueba para el proyecto de Vidorreta

La final llega en plena preparación del nuevo Unicaja. El equipo continúa construyendo su identidad bajo las órdenes de Vidorreta después de una pretemporada marcada también por la ausencia de varios internacionales durante la Ventana FIBA. Con el regreso de Alberto Díaz, Willy Hernangómez, Melwin Pantzar y Amine Noua, el técnico cajista ya dispone nuevamente de sus internacionales y podrá afrontar la final andaluza con el grupo casi al completo, ya que Yannick Nzosa será baja por su lesión en el pie.

Vista Alegre, escenario de la final

Córdoba volverá a ser el punto de encuentro del baloncesto andaluz. El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acogerá la final después de haber sido también escenario el pasado curso de la finalísima que ganó el Unicaja al Covirán Granada, cuando los granadinos eran todavía equipo de la Liga Endesa.

El Unicaja buscará cerrar la Copa Andalucía con otro trofeo y continuar afinando su puesta a punto de cara a una temporada plagada de objetivos en un nuevo proyecto, tras la marcha de Ibon Navarro.