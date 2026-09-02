El Unicaja recupera a sus cuatro internacionales

El Unicaja ya vuelve a estar al completo. Alberto Díaz, Willy Hernangómez, Melwin Pantzar y Amine Noua se han reincorporado a los entrenamientos del conjunto malagueño después de cerrar su participación en la Ventana FIBA. Los cuatro jugadores han puesto fin a sus compromisos internacionales y ya están a las órdenes de Txus Vidorreta para continuar con la preparación de la temporada 2026/27.

España no pudo cerrar la ventana con victoria

Alberto Díaz y Willy Hernangómez regresan tras una ventana complicada con la selección española. El combinado dirigido por Chus Mateo cayó primero ante Portugal (89-95) en Zaragoza y posteriormente volvió a perder frente a Grecia (108-106) en Atenas, en un encuentro que necesitó una prórroga. España termina así esta ventana con un balance de 5-3 en la clasificación para el Mundial de Catar 2027.

Willy, además, ejerció como uno de los capitanes de la selección durante esta concentración, mientras que Alberto Díaz volvió a formar parte del grupo nacional en una cita clave para el combinado español.

Noua se impone a Pantzar

La Ventana FIBA también dejó un duelo entre dos jugadores del Unicaja. Francia, con Amine Noua, se impuso a Suecia, con Melwin Pantzar, por 69-84. El ala-pívot francés cerró la concentración con su selección, mientras que el base sueco volvió a contar con minutos importantes en el conjunto nórdico.

El enfrentamiento entre ambos puso el punto final a la participación de los dos internacionales cajistas, que ya pueden centrarse de nuevo en el trabajo con el equipo malagueño.

Vidorreta ya tiene a toda la plantilla

Con el regreso de los cuatro internacionales, Txus Vidorreta recupera a todos sus efectivos para continuar con una pretemporada que ya ha comenzado a coger ritmo. El técnico vasco había tenido que trabajar durante los últimos días sin cuatro piezas importantes de su plantilla, una circunstancia prevista desde el inicio de la preparación.

Ahora, con Díaz, Hernangómez, Pantzar y Noua de vuelta, el Unicaja afronta una nueva fase de la preparación con el grupo prácticamente al completo y con la mirada puesta en seguir construyendo el nuevo proyecto cajista.