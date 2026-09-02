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El Unicaja recupera a sus cuatro internacionales

Alberto Díaz, Willy Hernangómez, Melwin Pantzar y Amine Noua regresan a la disciplina cajista tras completar la Ventana FIBA con España, Suecia y Francia

Pantzar, en el entrenamiento matinal.

Pantzar, en el entrenamiento matinal. / Unicaja CB

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

El Unicaja ya vuelve a estar al completo. Alberto Díaz, Willy Hernangómez, Melwin Pantzar y Amine Noua se han reincorporado a los entrenamientos del conjunto malagueño después de cerrar su participación en la Ventana FIBA. Los cuatro jugadores han puesto fin a sus compromisos internacionales y ya están a las órdenes de Txus Vidorreta para continuar con la preparación de la temporada 2026/27.

España no pudo cerrar la ventana con victoria

Alberto Díaz y Willy Hernangómez regresan tras una ventana complicada con la selección española. El combinado dirigido por Chus Mateo cayó primero ante Portugal (89-95) en Zaragoza y posteriormente volvió a perder frente a Grecia (108-106) en Atenas, en un encuentro que necesitó una prórroga. España termina así esta ventana con un balance de 5-3 en la clasificación para el Mundial de Catar 2027.

Willy, además, ejerció como uno de los capitanes de la selección durante esta concentración, mientras que Alberto Díaz volvió a formar parte del grupo nacional en una cita clave para el combinado español.

Noua se impone a Pantzar

La Ventana FIBA también dejó un duelo entre dos jugadores del Unicaja. Francia, con Amine Noua, se impuso a Suecia, con Melwin Pantzar, por 69-84. El ala-pívot francés cerró la concentración con su selección, mientras que el base sueco volvió a contar con minutos importantes en el conjunto nórdico.

El enfrentamiento entre ambos puso el punto final a la participación de los dos internacionales cajistas, que ya pueden centrarse de nuevo en el trabajo con el equipo malagueño.

Vidorreta ya tiene a toda la plantilla

Con el regreso de los cuatro internacionales, Txus Vidorreta recupera a todos sus efectivos para continuar con una pretemporada que ya ha comenzado a coger ritmo. El técnico vasco había tenido que trabajar durante los últimos días sin cuatro piezas importantes de su plantilla, una circunstancia prevista desde el inicio de la preparación.

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Ahora, con Díaz, Hernangómez, Pantzar y Noua de vuelta, el Unicaja afronta una nueva fase de la preparación con el grupo prácticamente al completo y con la mirada puesta en seguir construyendo el nuevo proyecto cajista.

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