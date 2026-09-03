Amine Noua: “Vamos a luchar por los títulos y a construir algo especial”

Amine Noua ya luce como nuevo jugador del Unicaja. El ala-pívot francés, que se ha incorporado al trabajo después de sus compromisos internacionales con Francia, llega al conjunto malagueño para las dos próximas temporadas y está llamado a ocupar un papel protagonista en el juego interior de Txus Vidorreta.

“Quiero agradecer al Unicaja la oportunidad que me ha dado. Estoy muy contento de formar parte de este equipo y muy orgulloso de llevar esta camiseta. Espero que vivamos una gran temporada. Es un conjunto con mucha ambición y vamos a darlo todo para competir”, aseguró Noua durante su presentación.

Un paso adelante

El francés regresa a la Liga ACB después de su paso por el Covirán Granada, donde disfrutó de una importante cuota de protagonismo. La pasada temporada militó en el Aris de Salónica, con el que promedió 18 puntos por partido en la liga griega.

“Soy el mismo jugador, aunque quizá haya cambiado mi responsabilidad. En Granada di un gran paso adelante. Jugué muchos minutos y lo hice con confianza. El entrenador y mis compañeros confiaron en mí y pude demostrar que podía ser un buen jugador”, explicó.

Su llegada a Málaga supone también un cambio de escenario después de varias temporadas con numerosos destinos. Desde que abandonó el ASVEL en 2021, Noua ha pasado por ocho clubes, por lo que encontrar estabilidad se ha convertido en uno de sus objetivos.

“Para cualquier jugador es muy importante encontrar estabilidad, especialmente cuando tiene una familia. Sé que Málaga puede ser el lugar adecuado para encontrarla. Es un equipo que quiere competir y luchar por los títulos, así que puede ser el sitio perfecto para mí”, señaló.

Versatilidad para el Unicaja

Noua tendrá principalmente el puesto de cuatro, aunque el cuerpo técnico valora su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. El francés destaca precisamente por su versatilidad, movilidad y capacidad para aportar en ambos lados de la pista.

“Tenemos una plantilla muy completa, con creatividad, talento, tamaño y físico. Yo puedo aportar versatilidad, rebote y defensa. Puedo hacer muchas cosas y creo que entre todos podemos construir algo especial”, afirmó.

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, explicó que esas características fueron determinantes para apostar por su incorporación. “No ha sido fácil el tema del juego interior. Cada vez es más complicado para un equipo como el nuestro armar uno en el que tengamos un poco de todo”, reconoció.

El dirigente también destacó su condición de jugador europeo y su conocimiento de la competición española: “En su caso eran importantes el hecho de ser europeo, el conocimiento de la Liga y su versatilidad”.

Un cuatro con opciones de jugar de cinco

Rodríguez considera que Noua puede aportar diferentes soluciones tácticas. “Puede jugar alguna vez incluso de cinco. Puede parecer un jugador con no muchos kilos, pero sí es móvil y atlético. Tiene muchas pequeñas cosas que pueden ayudar al equipo”, explicó.

Además, el director deportivo puso en valor su evolución en el lanzamiento exterior. “La temporada pasada tiró muy bien de tres en el Aris. El año anterior en Granada no tiró tan bien porque también lanzó mucho más de lo que normalmente suele hacerlo”, apuntó.

Pese a su movilidad y capacidad para atacar desde fuera, el Unicaja no contempla a Noua como una opción habitual para el puesto de tres. “En el puesto de tres tenemos bastantes jugadores: Lukosius, Brazdeikis, Djedovic y Barreiro. Creo que Amine viene más para jugar en la posición de cuatro”, concluyó Rodríguez.