Dónde, cuánto cuestan y cómo conseguir las entradas para la final de la Copa de Andalucía de Baloncesto 2026 entre el Unicaja y el Caja 87

La final de la XXIX Copa de Andalucía Masculina ya tiene cartel definitivo: Unicaja-Caja 87. El equipo cajista, vigente campeón del torneo, se medirá al conjunto sevillano este sábado 5 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba, en una cita que servirá como una de las primeras pruebas importantes de la pretemporada para el nuevo proyecto de Txus Vidorreta.

Entradas gratuitas

El acceso al partido será gratuito, pero será necesario contar con entrada. Las localidades pueden recogerse en las tiendas del Unicaja o en la sede de la Federación Andaluza de Baloncesto en Córdoba, situada en la calle Eduardo Dato, número 7. El reparto comenzó este miércoles 3 de septiembre a partir de las 10.30 horas y se mantendrá hasta completar el aforo disponible.

Segundo partido de la pretemporada

Por tanto, los aficionados que quieran presenciar en directo el Unicaja-Caja 87 deberán acudir físicamente con su localidad al pabellón. No se trata de una venta online ni de una compra a través de las plataformas habituales del club cajista, sino de una recogida gratuita organizada por la Federación Andaluza de Baloncesto para la final del torneo.

Rival sevillano

La cita será muy atractiva después de que el Caja 87 consiguiera el billete para la final tras imponerse al Covirán Granada por 74-89 en el último partido de la fase previa. El conjunto sevillano, recién ascendido a Primera FEB, será finalmente el rival del Unicaja, que esta vez ya tendrá a todos sus internacionales a las órdenes de Vidorreta. Y es que el equipo verde y morado llega inmerso en la construcción del primer proyecto del técnico bilbaíno, con varias caras nuevas y con la necesidad de ir ajustando automatismos. La Copa de Andalucía será, por tanto, algo más que un título de pretemporada: también servirá para medir sensaciones y comprobar la evolución del grupo.

Canal Sur, en directo

Los aficionados que no puedan desplazarse hasta Córdoba también tendrán la posibilidad de seguir la final por televisión. El encuentro será retransmitido en directo por Andalucía Televisión, lo que permitirá ver una de las primeras imágenes competitivas del nuevo Unicaja 2026/2027.