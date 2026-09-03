Jamar Smith se retira, el francotirador de la Eurocup 2017 que dejó huella en el Unicaja

Jamar Smith ha anunciado su retirada del baloncesto profesional y el Unicaja no ha tardado en acordarse de uno de esos jugadores que, sin haber estado demasiados años en Málaga, sí dejó una marca muy reconocible en la memoria cajista. El club verde publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales para agradecer su paso por la entidad y recordar el vínculo especial de un escolta que forma parte de una de las noches más importantes de la historia reciente del Unicaja.

Protagonista de la Eurocup 2027

Smith vistió la camiseta cajista entre 2015 y 2017. Llegó como tirador, como especialista exterior, pero acabó siendo mucho más que eso. Fue uno de los nombres propios del Unicaja campeón de la Eurocup 2017, un equipo dirigido por Joan Plaza que devolvió al club malagueño a la primera línea continental con una remontada inolvidable en La Fonteta, ante el Valencia Basket.

Título histórico en Valencia

Aquella final sigue siendo su gran fotografía de verde. En el tercer partido, cuando el Unicaja parecía contra las cuerdas, Jamar apareció con dos triples decisivos en el último cuarto para cambiar el pulso del encuentro y alimentar una remontada que ya forma parte de la historia cajista. Alberto Díaz fue el MVP de la final, pero Smith quedó asociado para siempre a esa capacidad de aparecer cuando el partido pedía sangre fría, puntería y personalidad.

Dos temporadas en Málaga

Su paso por Málaga fue corto, pero intenso. En la temporada 2016/2017 disputó 60 partidos oficiales con el Unicaja, con una media de 10,5 puntos y un 42,3% en triples. Números que explican bien su perfil: un escolta fiable, con amenaza constante desde el perímetro y capaz de abrir partidos desde el tiro exterior.

Jamar Smith fue homenajeado en su regreso al Carpena hace un par de temporadas.. / BCL

Gran carrera internacional

Después continuó una larga carrera europea en clubes como Unics Kazan, Bahçeşehir o Reggio Emilia, donde siguió compitiendo hasta el tramo final de su trayectoria. Incluso en su regreso al Carpena como rival con el conjunto italiano fue recibido con cariño por la afición y homenajeado por el club por sus 100 partidos con la camiseta del Unicaja.

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Uno de los "nuestros"

Ahora, con su retirada, se cierra la carrera de un jugador muy respetado en el baloncesto europeo y muy querido en Málaga. Jamar Smith no fue el extranjero con más temporadas de verde ni el más mediático, pero sí uno de esos nombres que aparecen de inmediato cuando se recuerda la Eurocup de 2017. Un tirador con memoria, un jugador de momentos grandes y un campeón que siempre tendrá un sitio en la historia del Unicaja.