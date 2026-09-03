Juanma Rodríguez: “Puede ser una posibilidad que venga un pívot temporal”

La lesión de Yannick Nzosa ha cambiado los planes del Unicaja para completar su juego interior. El pívot estará tres meses de baja y el club ya estudia las alternativas para cubrir su ausencia. Juanma Rodríguez, director deportivo del conjunto malagueño, confirmó durante la presentación de Amine Noua que una de ellas pasa por incorporar un jugador temporal.

La opción del temporero

Ante la ausencia de Nzosa, el Unicaja estudia diferentes posibilidades en el mercado. Una de ellas es incorporar un temporero. “Puede ser una posibilidad que venga alguien temporal”, confirmó Rodríguez, que habló de un posible contrato de “dos, tres meses”.

El dirigente, no obstante, explicó que esta fórmula tiene sus dificultades porque “los jugadores quieren normalmente venir por toda la temporada”. Por eso, el club no quiere precipitarse y esperará a encontrar una oportunidad que resulte beneficiosa para ambas partes.

Una lesión que trastoca los planes

Rodríguez reconoció que la baja de Nzosa supone un contratiempo importante para el equipo. “Nos trastoca bastante”, explicó el director deportivo, que tenía mucha confianza depositada en el jugador de cara a la pretemporada.

El dirigente destacó especialmente el trabajo realizado por Nzosa durante las primeras semanas. “Estaba con mucha confianza de que Yannick iba a hacer bien la pretemporada, lo que llevaba era fantástica”, señaló. De hecho, explicó que su rendimiento había sido tan positivo que incluso estaba previsto que fuese titular en el primer partido de pretemporada.

“Muchas veces los entrenadores, cuando dan el primer quinteto titular de un partido, es porque voy a darle la confianza de que ha estado trabajando muy bien, y lo estábamos viendo todos los días”, añadió Rodríguez.

El director deportivo también quiso poner en valor el compromiso de Nzosa con el club. “Él es un jugador 100% Unicaja, siente estos colores y eso para nosotros tiene mucho valor”, afirmó. El club pretende acompañarle durante su recuperación: “Nos vamos a volcar con él en ayudarlo en su recuperación, como hacemos siempre”.

Un interior versátil

La prioridad es encontrar un jugador capaz de ofrecer soluciones en diferentes posiciones. “En la posición de cinco nos gustaría encontrar un perfil que pueda jugar al cinco, que también pueda jugar al cuatro y medio”, explicó Rodríguez. El objetivo es que pueda compartir pista con Amine Noua, Tyson Pérez, Willy Hernangómez o David Kravish y ofrecer diferentes alternativas aTxus Vidorreta.

Paciencia ante un mercado complicado

Rodríguez insistió en que el Unicaja mantendrá la calma antes de tomar una decisión. “Tenemos que ser pacientes y cuando entendamos que hay un jugador que realmente puede ayudarnos, si podemos iremos a por él”, aseguró.

El director deportivo reconoció además que el mercado no ofrece demasiadas facilidades: “Sabéis cómo está el mercado, que no está para elegir precisamente”. Por ello, el club seguirá rastreando opciones y decidirá si finalmente apuesta por un temporero o espera a que aparezca una oportunidad mejor. “Si hay alguien antes que pensamos que puede realmente ayudarnos, y el entrenador también lo ve, iremos a por él”, concluyó Rodríguez.