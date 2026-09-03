Entrenamiento
El Unicaja vuelve al trabajo con la mirada puesta en la final de la Copa Andalucía
El conjunto malagueño se ejercitó este jueves por la mañana en el Martín Carpena con la ausencia del pívot congoleño Yannick Nzosa, que será baja durante los próximos meses
El Unicaja volvió a los entrenamientos este jueves por la mañana después de la presentación de Amine Noua. El conjunto malagueño completó una nueva sesión de trabajo en el Martín Carpena con prácticamente toda la plantilla a disposición de Txus Vidorreta.
La principal ausencia volvió a ser la de Yannick Nzosa, que continúa apartado de la dinámica del equipo debido a la lesión que sufrió y que le mantendrá varios meses de baja. El pívot es, por ahora, la única baja confirmada de la plantilla cajista, aunque Tyler Kalinoski también está en proceso de recuperación de problemas físicos en un tobillo.
El resto de jugadores trabajaron con normalidad en una sesión enfocada en seguir avanzando en la preparación de la pretemporada, que tendrá el próximo sábado su segundo partido de preparación, con la disputa de la final de la Copa de Andalucía. El cuerpo técnico continúa aprovechando estos primeros días de septiembre para integrar a las nuevas incorporaciones y ajustar los conceptos tácticos de cara al inicio de la competición.
Noua, ya integrado en el grupo
Entre los protagonistas de la sesión estuvo Amine Noua, que ya se ha incorporado plenamente al trabajo después de sus compromisos con la selección francesa. El ala-pívot, presentado este miércoles como nuevo jugador del Unicaja, encara así sus primeros entrenamientos con el grupo al completo.
El equipo malagueño seguirá trabajando durante los próximos días con la mirada puesta en el comienzo oficial de la temporada, mientras el club continúa valorando la posibilidad de incorporar un jugador temporal para cubrir la ausencia de Nzosa.
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