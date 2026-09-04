Primera imagen de Yannick Nzosa tras su operación

Yannick Nzosa ya ha pasado por el quirófano. El Unicaja ha ofrecido este viernes la primera imagen del pívot congoleño después de su operación, un paso importante dentro del proceso de recuperación que afronta el canterano tras lesionarse el quinto metatarsiano de su pie izquierdo en Melilla, durante el primer partido de pretemporada del equipo de Txus Vidorreta.

La imagen muestra a Nzosa recién intervenido, ya en su domicilio, en el inicio de un camino que le mantendrá alejado de las pistas durante aproximadamente tres meses. El contratiempo llegó en el estreno veraniego del Unicaja 2026/2027, en el III Memorial Javier Imbroda, ante el Melilla Ciudad del Deporte. Era una cita especial para el jugador, que volvía a la dinámica cajista después de su cesión la pasada temporada en el San Pablo Burgos.

Golpe duro

La lesión supuso un golpe inesperado tanto para el jugador como para el club. Nzosa había regresado a Málaga con la intención de ganarse un sitio en la plantilla o, al menos, demostrar durante la pretemporada que podía tener recorrido dentro del nuevo proyecto. Su presencia no se consideraba la de un fichaje, porque seguía perteneciendo al Unicaja, pero sí una de las novedades del verano tras su etapa lejos de Los Guindos.

El percance obliga ahora a cambiar los planes. El interior tendrá que centrarse en la recuperación durante las próximas semanas, con un calendario que apunta que no volverá a competir hasta final de año. Para el Unicaja, la lesión reduce margen en el juego interior en plena fase de construcción de la plantilla y mientras el club sigue pendiente del mercado para completar la rotación de Vidorreta.

Mala suerte

Nzosa, por su parte, afronta otro obstáculo en una carrera marcada por una progresión muy rápida en sus primeros años y por varias dificultades posteriores para encontrar continuidad. La operación marca el punto de partida de una nueva recuperación. El objetivo, a partir de ahora, será volver en buenas condiciones físicas y recuperar sensaciones cuando el calendario se lo permita.

Cuenta atrás

La primera imagen tras el quirófano deja al menos una certeza: el proceso ya está en marcha. El Unicaja pierde a Nzosa para el arranque de la temporada, pero el jugador inicia desde ahora el camino para volver a sentirse importante sobre la pista. La final de la Copa de Andalucía, este sábado, será el primer partido sin el congoleño en el equipo.