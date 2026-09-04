Tyson Pérez ve al Unicaja en el buen camino: "Nos estamos adaptando a Vidorreta y él a nosotros"

Tyson Pérez tomó este viernes la palabra en el nuevo Unicaja de Txus Vidorreta. El ala-pívot cajista compareció en la previa de la final de la Copa Andalucía, que el equipo verde y morado disputará este sábado ante el Caja 87 en Córdoba, y dejó un mensaje de tranquilidad sobre el proceso de adaptación al nuevo técnico. El vestuario asimila conceptos, los fichajes se integran y el grupo entiende que todavía está en una fase inicial, pero las primeras sensaciones son positivas.

"Nos estamos adaptando a Vidorreta y él a nosotros", explicó Tyson sobre la llegada del técnico bilbaíno al banquillo. Una frase que resume bien el momento actual del Unicaja. El equipo viene de una etapa muy marcada por Ibon Navarro y ahora debe construir una nueva identidad sin romper del todo con lo que le hizo competitivo durante los últimos años. Vidorreta introduce sus ideas, pero también escucha a una plantilla con muchos jugadores que conocen bien la casa.

Imagen de un entrenamiento del Unicaja en el Carpena. / Unicaja/Mariano Pozo

Una pretemporada exigente

Tyson no escondió que la preparación está siendo dura, en la línea de cualquier inicio de curso para un equipo que aspira a competir por títulos. El Unicaja lleva varias semanas de entrenamientos intensos, con cargas físicas importantes y mucho trabajo táctico para acelerar la adaptación a los nuevos sistemas ofensivos y defensivos.

El primer test, en Melilla, dejó una victoria cómoda y buenas actuaciones de varios fichajes, pero ahora llega una cita con título en juego. Aunque el Caja 87 sea un rival de inferior categoría, Tyson no quiso dar nada por hecho. "Será un partido difícil", avisó el interior cajista, consciente de que una final siempre exige concentración, respeto y seriedad competitiva.

Los fichajes, cada vez más integrados

Uno de los aspectos que más destacó Tyson fue la adaptación de las nuevas caras. El Unicaja ha cambiado piezas importantes este verano y Vidorreta necesita que los recién llegados entren cuanto antes en la dinámica del grupo. Según el ala-pívot, esa integración "avanza a buen ritmo".

Brazdeikis, Hunt y Lukosius, tres de los fichajes de este mercado estival. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

El jugador subrayó que "los nuevos están aprendiendo rápido los sistemas y que el resto del vestuario está ayudando para que el proceso sea lo más natural posible". Es una cuestión clave para un proyecto con muchas novedades y con la necesidad de competir desde el primer mes. La calidad de los fichajes es importante, pero igual de decisivo será que todos entiendan pronto su papel dentro del equipo.

Buenas sensaciones con Vidorreta

Tyson Pérez también se deshizo en elogios hacia el nuevo entrenador. Considera que Vidorreta está facilitando el trabajo al grupo y que la relación entre técnico y jugadores avanza de forma positiva. "La cosa va por muy buen camino", resumió el ala-pívot, que puede ser una pieza importante en el primer Unicaja del técnico vasco.

Su papel será especialmente relevante por físico, energía, rebote y capacidad para jugar en una posición de cuatro que todavía debe terminar de definirse dentro de la plantilla. Tyson llega además con ganas de recuperar continuidad después de una temporada pasada en la que se perdió muchos partidos.

La pena por Nzosa

La nota negativa de estos primeros días ha sido la lesión de Yannick Nzosa, que estará unos tres meses de baja. Tyson lamentó el contratiempo del canterano, que había vuelto al Unicaja después de su cesión en el San Pablo Burgos y estaba trabajando bien durante la pretemporada.

Nzosa, tras su lesión. / Unicaja Photopress

La lesión de Nzosa reduce margen en el juego interior y obliga al equipo a seguir pendiente del mercado, pero también refuerza la importancia de los jugadores disponibles. Tyson quiere ser uno de ellos. "Me siento muy bien físicamente, la temporada pasada me perdí muchos partidos y estoy con ganas de recuperar las buenas sensaciones, volver a competir y defender esta camiseta", finalizó.