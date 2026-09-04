Unicaja-Caja 87 Sevilla, final de la Copa Andalucía: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta da este fin de semana su segundo paso de la pretemporada. Los verdes juegan este sábado su primer amistoso en Andalucía, tras su triunfo en Melilla del pasado fin de semana. Los verdes se miden al Caja 87 de la Primera FEB (antigua LEB Oro) para jugar la final de la Copa Andalucía.

Los internacionales, de vuelta

El segundo amistoso de la "era Vidorreta" contará con 4 altas de la primera plantilla verde y morada de este curso 2026/2027. Y es que los cuatro internacionales que participaron la semana pasada en la Ventana FIBA están de vuelta. Alberto Díaz, Willy Hernangómez, Amine Noua y Melwin Pantzar jugarán sus primeros minutos de la fase de preparación. En el caso del pívot madrileño, el internacional francés y el base sueco será, además, su debut con la camiseta verde y morada.

Melwin Pantzar, uno de los debutantes. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Horario del Unicaja-Caja 87 Sevilla

El encuentro contra el equipo sevillano se jugará este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 20 horas, en el Polideportivo Vistalegre de Córdoba.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre cajistas y sevillanos se verá en directo a través de las cámaras de Andalucía Televisión. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y se podrán consultar las estadísticas.