El Unicaja avanza en su puesta a punto sumando un nuevo título del baloncesto andaluz (86-61)

El Unicaja no tiene rival en Andalucía. Ya lo sabíamos. Lejos queda aquella época en la que hasta tres equipos de la comunidad, Covirán, Cajasol y Unicaja, compartían andanzas en la Liga Endesa. Alguno recordará también al Ciudad de Huelva, que también tuvo un breve paso por la elite del baloncesto andaluz no hace tanto. Ahora, el Unicaja está solo en esa guerra. Es el representante de Málaga y de Andalucía en el básket premium nacional. A veces está bien, e incluso es un ejercicio muy necesario, mirar alrededor para valorar lo que tenemos los malagueños y lo que tenían, pero ahora han perdido, los demás...

El caso es que el Unicaja se proclamó este sábado en el Polideportivo Vistalegre de Córdoba campeón de la Copa Andalucía 2026, después de ganar 86-61 en la final al Caja 87 de Sevilla, un equipo recién ascendido a la antigua LEB Oro, ahora Primera FEB, que tiene buena pinta y que seguro que cuando juegue contra equipos de su mismo nivel podrá hacer un baloncesto mejor que el que le dejó mostrar esta vez el nuevo Unicaja de Txus Vidorreta.

Triunfo muy cómodo de un Unicaja que mandó con autoridad desde el primer cuarto, que exhibió músculo, que demostró que tiene bastante fondo de armario y que este curso cuenta con jugadores muy polivalentes, que darán al entrenador muchas posibilidades para que brille su pizarra. Mola el equipo. Pero, ¡ojo! Por dentro debe todavía mejorar. El perímetro es más que solvente. ¿La pintura? Pues, por ahora, deja más dudas.

Amine Noua, uno de los recién llegados. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Tres debuts

Había muchas ganas de ver debutar a los nuevos. Lo hicieron los tres, aunque con diferente imagen. Melwin Pantzar fue titular, estuvo muy activo, jugó de base y de escolta. Aportó 7 puntos, a pesar de estar poco acertado en el tiro de 2 puntos. Dará al equipo otra dimensión en la generación.

Amine Noua, con solo tres entrenamientos, también "enseñó" cosas. Tiene facilidad para rebotear y, cuando conozca los sistemas y a sus compañeros, seguro que será mucho más productivo en los dos lados de la pista.

Willy Hernangómez terminó el partido con mejor cara que la que mostró al inicio. Le faltó contundencia debajo del aro y también acierto. Su tarjeta: 7 puntos y 4 rebotes, en menos de 13 minutos, es mejor que las sensaciones que dio sobre el parqué.

Muy superior desde el salto inicial

El Unicaja necesitó solo 3-4 minutos para poner las bases de lo que estaba por venir. Los de Vidorreta se fueron 10 arriba, sin despeinarse: 15-5. Mucho ritmo en ataque, buena defensa y acierto para comenzar a marcar diferencias. Hizo muchas pruebas Vidorreta, con Tyson Pérez de "5", jugando con dos bases al mismo tiempo, con Barreiro de "4"... El partido alcanzó el minuto 10 con 23-11 y una superioridad absoluta de los cajistas.

El Unicaja ganó con autoridad al Caja 87 Sevilla. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Un triple de Brazdeikis puso el +15, 30-15, en el minuto 14. La diferencia siguió creciendo. El Unicaja se puso 20 arriba a tres minutos del descanso. Demasiada diferencia de físico y de talento entre dos equipos de diferente universo. El rival jugó sus mejores minutos en el tramo final de la primera parte. Les entraron un par de triples seguidos, su afición se volvió loca y el partido se fue al intermedio con un marcador algo más equilibrado: 43-28 para los de Los Guindos.

No varió mucho el panorama en el tercer cuarto. El guion fue idéntico, con superioridad absoluta de un Unicaja que, jugando con el freno de mano echado, se bastó para volver a poner la diferencia por encima de los 20 puntos, 56-35. Vidorreta dio minutos a toda su plantilla y el partido alcanzó el minuto 30 con todo más que sentenciado: 65-45.

En los últimos 10 minutos dio la sensación de que el Unicaja podía ganar por la diferencia que hubiera querido. Físicamente, el equipo de Vidorreta siguió corriendo siempre que pudo, mientras que al Caja 87 ya le pesaron mucho los minutos y los esfuerzos. No tuvo más historia el partido que ver a los jugadores de Vidorreta seguir sumando minutos y sensaciones. Al final, 86-61. Campeones de Andalucía... otra vez.

Noticias relacionadas

Trofeo Costa del Sol, próximo reto

Después de estas dos sesiones de fuegos artificiales contra el Melilla Baloncesto de tercera división y contra el Caja 87 de segunda categoría, esta próxima semana la cosa se va a poner "muuuuucho" más seria. Y es que arranca el Trofeo Costa del Sol, quizás el mejor torneo de baloncesto que se juega en pretemporada en España. El Unicaja jugará el jueves 10 contra el Tenerife (20 horas), un partido exigente y con mucho morbo, al ser la primera vez que Vidorreta se mida al que ha sido su equipo las últimas temporadas. El partido se jugará en el pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria. Para el sábado 12 queda el plato fuerte: Unicaja-Real Madrid. Esta vez con las plantillas al completo, al no haber competiciones internacionales de selecciones. Un partidazo que se jugará en el Martín Carpena desde las 20 horas y que será la gran puesta de largo del equipo ante sus aficionados. ¡Qué ganas!