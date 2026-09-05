El Unicaja da más pistas de su nuevo proyecto 2026/2027 en la final de la Copa Andalucía

El Unicaja afronta este sábado la final de la Copa Andalucía con una noticia por encima de todas: Txus Vidorreta (y la afición) podrán ver por primera vez en partido a Melwin Pantzar, Amine Noua y Willy Hernangómez con la camiseta verde y morada. Los tres se perdieron el estreno de la pretemporada en Melilla, el pasado fin de semana, al estar concentrados con sus respectivas selecciones durante la Ventana FIBA, pero ya están de vuelta y tendrán su primera puesta en escena en una cita que debe servir para seguir construyendo el nuevo proyecto cajista.

También debutará en pretemporada Alberto Díaz, que igualmente estaba con la selección y se perdió el Memorial Javier Imbroda de Melilla. Son bajas, sin embargo, Yannick Nzosa, lesionado de larga duración, y Tyler Kalinoski, que sigue entre algodones por un problema en el tobillo y no jugará en Córdoba.

Tres debuts muy esperados

Pantzar, Noua y Willy serán los grandes focos del encuentro. El base sueco llega para reforzar una dirección de juego en la que el Unicaja ya cuenta con Alberto Díaz y Kendrick Perry, pero donde su físico, su capacidad para defender y su energía pueden darle al equipo una marcha más. Su primer partido servirá para empezar a medir cómo encaja en los sistemas de Vidorreta y qué tipo de rol puede asumir dentro de una rotación exterior muy amplia.

Amine Noua también tendrá su primera oportunidad. El ala-pívot internacional francés es una de las piezas llamadas a elevar el nivel físico del juego interior, una posición clave en la planificación del nuevo Unicaja 26/27. Su capacidad para correr la pista, abrir espacios, tirar de 3 puntos y aportar dureza será importante en una plantilla que busca equilibrio entre talento ofensivo y consistencia defensiva.

Amine Noua, nuevo jugador del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

El tercer estreno será el de Willy Hernangómez, uno de los grandes nombres propios del verano cajista. Su debut tendrá un componente especial por todo lo que representa su llegada: experiencia NBA, peso en la selección española y una jerarquía interior poco habitual en el mercado. La final de la Copa Andalucía será solo el primer paso, pero permitirá ver las primeras conexiones del pívot madrileño con sus nuevos compañeros. Viene de una mala experiencia en el Barça y también de una semana en la que no ha estado a buen nivel con la selección nacional.

Más rodaje para los fichajes

El partido también debe servir para seguir acumulando minutos con Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis y Simonas Lukosius, que ya debutaron en Melilla. Los tres dejaron las primeras pinceladas del nuevo perímetro cajista y ahora tendrán una segunda prueba, esta vez con más piezas del primer equipo disponibles y con una estructura más cercana a la que Vidorreta quiere construir durante la temporada.

Para el entrenador, estos partidos tienen mucho más valor interno que externo. La prioridad es repartir cargas, seguir introduciendo conceptos, ajustar automatismos y ver cómo responden los jugadores en situaciones reales de partido. El marcador importa, pero no tanto como las sensaciones.

Djedo contra Djedo

El partido tendrá como anécdota ver el enfrentamiento entre los hermanos Djedovic. El costasoleño Nihad contra el sevillano Nedim. El hermano mayor, uno de los pesos pesados del vestuario verde, frente a su hermano menor, uno de los jugadores más importantes de un Caja 87 recién ascendido a Primera FEB y con ganas de luchar por devolver el baloncesto de elite a Sevilla, lo antes posible.

Rival inferior

El rival será el Caja 87 de Sevilla llega con ilusión a la final, tras ganar en la fase previa a El Coto de Córdoba y el Covirán Granada, pero parte muy lejos del nivel y la exigencia del Unicaja, que es muy favorito. No solo por presupuesto, plantilla y experiencia, sino también por la diferencia competitiva entre ambos proyectos.

Por eso, el interés del partido estará mucho más en el rendimiento del equipo de Vidorreta que en el resultado final. Pese a ser debutante en la Primera FEB, la plantilla del Isolac Caja 87 que entrena Juani Díez posee jugadores con experiencia en la Liga Endesa, casos de los bases Josep Franch (Joventut, CB Murcia, CB Sevilla, Gipuzkoa Basket y Bàsquet Girona) y Nacho Arroyo (Movistar Estudiantes); y los interiores Archange Izaw-Bolavie (BAXI Manresa) y Ramón Vilà (Casademont Zaragoza y Coviran Granada).

Ellos, junto al citado Nedim Djedovic, son la columna vertebral de un proyecto al que suman a los exteriores estadounidenses Kobe Webster, Aanen Moody y Ezekiel Alley (con licencia Cotonou) como amenazas ofensivas, así como Unai Mendikote en la pintura.

Además, los hispalenses cuentan con dos excanteranos del Unicaja como son el base Rafa García y el ala-pívot Javier Valero, quien disputó la Liga U la pasada temporada con el Unicaja Alhaurín de la Torre.

A las 20 horas, en Córdoba

Para el Unicaja, el reto será competir con seriedad, mantener el ritmo, evitar relajaciones y más problemas físicos y aprovechar el partido para dar otro paso en la preparación. La final de la Copa Andalucía llega pronto, pero con un aliciente claro: por primera vez, Vidorreta podrá ver juntos a buena parte de los nombres llamados a marcar el nuevo ciclo verde y morado. El partido lo emitirá en directo Andalucía Televisión.