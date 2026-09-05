Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protesta en los Baños del CarmenReivindicaciones del campo andaluzTala de un ficus en La PazLesión de LobeteEl virus del Nilo en MálagaAccidente en Cañete la RealCalle Emilio de la CerdaFinal de la Copa Andalucía
instagramlinkedin

Copa Andalucía

Unicaja: Pendientes de Willy, Pantzar y Noua

La final de la Copa Andalucía permitirá a la afición malagueña ver este sábado por primera vez vestidos de verde y morado a tres de las grandes incorporaciones del verano y comprobar cómo empieza a tomar forma el proyecto de Txus Vidorreta

Noua, Hernangómez y Pantzar.

Noua, Hernangómez y Pantzar. / Unicaja

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Emilio Fernández

Emilio Fernández

La pretemporada del Unicaja entra en una nueva dimensión. Hasta ahora, el equipo de Txus Vidorreta había sido una versión incompleta, condicionada por las ausencias internacionales y con varias de sus nuevas piezas todavía esperando su estreno. Pero eso cambia este sábado en Córdoba. La final de la Copa Andalucía será el momento de la primera fotografía realmente reconocible del nuevo proyecto verde y morado. Es verdad que ante un rival de talla menor, como es el Caja 87 de la Primera FEB, pero es evidente que el Unicaja que se verá en Córdoba sí será una imagen muy parecida a lo que está por venir en esta inminente temporada 2026/2027.

Triple aliciente

El gran aliciente para la afición en la final autonómica no estará en el marcador ni en el primer título en juego del curso. Estará en ver por primera vez juntos a tres de los fichajes que todavía no han podido debutar: Melwin Pantzar, Willy Hernangómez y Amine Noua. Tres incorporaciones llamadas a tener un peso importante en la temporada 2026/2027 y que, por fin, empezarán a mostrar sobre la pista qué pueden aportar al nuevo Unicaja.

Hasta ahora, Vidorreta ha trabajado con una plantilla incompleta. Han faltado piezas importantes para entender el verdadero dibujo del equipo. La llegada de los internacionales cambia el escenario porque permite al entrenador bilbaíno empezar a repartir roles, probar combinaciones y construir automatismos con un grupo mucho más parecido al que afrontará la competición oficial.

Willy Hernangómez, el nuevo referente interior

El estreno de Willy será uno de los grandes focos de atención. El pívot madrileño llega a Málaga como uno de los nombres más importantes del verano, con una trayectoria marcada por la NBA, la Euroliga y la selección española, aunque mostrando algunas dudas, sobre todo en la última Ventana FIBA. Su presencia se piensa que pueda cambiar la dimensión del juego interior del Unicaja, aportando experiencia, capacidad cerca del aro, rebote y una amenaza ofensiva diferente a la que tenía el equipo en temporadas anteriores. Pero más allá del nombre, Vidorreta buscará ver cómo encaja Willy en su sistema.

Willy Hernangómez, ya como jugador del Unicaja en el Carpena.

Willy Hernangómez, en el Carpena. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Pantzar, una pieza estructural para el perímetro

El caso de Melwin Pantzar es diferente. Su llegada no responde únicamente a una necesidad puntual, sino a una apuesta estratégica del club. El base sueco llega después de crecer en Bilbao y está llamado a aportar físico, velocidad, defensa y capacidad para cambiar el ritmo de los partidos. Su debut permitirá comprobar cómo se reparte la dirección del equipo con Alberto Díaz y Kendrick Perry, dos jugadores con mucho peso en la era anterior. Pantzar llega para sumar, pero también para elevar la competencia interna en una posición clave.

Melwin Pantzar compareció en el inicio de la pretemporada del Unicaja.

Melwin Pantzar compareció en el inicio de la pretemporada del Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Noua, el físico que completa el puzzle

Amine Noua es otra de las grandes novedades que la afición podrá ver por primera vez. El ala-pívot francés, un fichaje para muchos sorprendente, aporta músculo, energía, rebote y una amenaza ofensiva diferente. Su perfil encaja con la idea de Vidorreta de tener jugadores versátiles, capaces de defender varias posiciones y castigar desde diferentes zonas del campo. Además, su presencia ayuda a definir una de las grandes incógnitas del verano: cómo será el reparto de minutos en el juego interior. Con Noua y Willy ya integrados, el Unicaja empieza a tener una fotografía mucho más clara de lo que quiere ser.

Amine Noua, nuevo jugador del Unicaja.

Amine Noua, nuevo jugador del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Final Copa Andalucía: momento de ver al verdadero Unicaja

Más allá del resultado de Córdoba, el valor del partido estará en las sensaciones. La afición malagueña podrá ver por primera vez una versión más cercana al equipo que competirá durante toda la temporada. Un Unicaja todavía en construcción, con muchas piezas nuevas, pero ya con todos sus protagonistas sobre la pista.

La llegada de Vidorreta ha abierto una nueva etapa después del ciclo de Ibon Navarro. Y como ocurre siempre en los cambios de proyecto, las primeras imágenes sirven para comprobar si las piezas encajan. Hasta ahora solo había pequeños adelantos. Este sábado llega la primera fotografía completa.

Noticias relacionadas y más

Willy, Pantzar y Noua ya están aquí. El nuevo Unicaja empieza a enseñar su verdadera cara en Córdoba, a partir de las 20 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La avispa oriental no es la asiática: guía para diferenciarlas y saber cuál es más común en Málaga
  2. Corrida Goyesca de Ronda 2026: Morante encabeza un cartel marcado por el homenaje a Antonio Ordóñez
  3. Más de un centenar de vecinos de La Paz protestan por la tala de un ficus y piden al Ayuntamiento los informes técnicos
  4. La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas
  5. El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
  6. Unicaja-Caja 87 Sevilla, final de la Copa Andalucía: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión
  7. Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Levante de LaLiga
  8. Con Málaga denuncia una 'poda agresiva' en un ficus de La Paz tras la caída de una gran rama

Unicaja: Pendientes de Willy, Pantzar y Noua

Unicaja: Pendientes de Willy, Pantzar y Noua

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen

Vecinos de Málaga Este se concentran este sábado contra las obras en la playa de los Baños del Carmen

El ligamento cruzado se ceba con el Málaga CF: Julen Lobete se suma a la lista negra

El ligamento cruzado se ceba con el Málaga CF: Julen Lobete se suma a la lista negra

Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta

Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta

DIRECTO | Feijóo y Ayuso intervienen en el acto de inicio del curso político del PP de Madrid

El BOE publica la orden que prórroga 15 días los controles a los viajeros de Italia

El BOE publica la orden que prórroga 15 días los controles a los viajeros de Italia

El campo andaluz reclama que el control de Deoleo acabe en manos locales: "No podemos limitarnos a ser la tierra donde se produce el aceite de oliva"

El campo andaluz reclama que el control de Deoleo acabe en manos locales: "No podemos limitarnos a ser la tierra donde se produce el aceite de oliva"
Tracking Pixel Contents