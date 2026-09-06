Vidorreta, entrenador del Unicaja, asegura que no hay prisa para fichar al pívot: "Tenemos 12 jugadores sanos y confiamos en ellos"

El Unicaja no quiere precipitarse con el fichaje que debe completar la plantilla. La lesión de Yannick Nzosa ha cambiado bastante el escenario y ha dejado más corto el juego interior, pero Txus Vidorreta mantiene un discurso de calma. El entrenador cajista habló en Canal Sur después de conquistar la Copa Andalucía en Córdoba y dejó claro que el club no va a moverse en el mercado por impulso. "Falta un jugador. Y es probable, si lo encontramos, que sea un cinco. Pero hay que buscar el mejor jugador posible. No hay prisa. Tenemos doce jugadores sanos y hay plena confianza en ese grupo de jugadores sanos", aseguró el técnico bilbaíno tras el triunfo del Unicaja.

La frase resume la postura actual del club. El Unicaja sabe que necesita un interior más, especialmente después de la baja de Nzosa, pero no quiere que la urgencia altere una planificación que ya venía marcada desde hace semanas. La dirección deportiva rastrea el mercado en busca de una pieza que encaje de verdad y que no llegue únicamente para cubrir una ausencia temporal.

Un cinco, pero no a cualquier precio

La opción más probable es que el último fichaje sea un pívot puro. La plantilla cuenta ahora mismo con Willy Hernangómez y David Kravish como pívots puros, además de Tyson Pérez y Amine Noua en el puesto de cuatro. La lesión de Nzosa, que estará alrededor de tres meses de baja tras fracturarse el quinto metatarsiano del pie izquierdo, reduce la profundidad interior y obliga a Vidorreta a gestionar con cuidado una zona delicada de la plantilla.

Vidorreta habla con sus jugadores en un tiempo muerto. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Aun así, el mensaje desde el club es claro: paciencia. Juanma Rodríguez ya había explicado días atrás cuál es la idea para cerrar el equipo. "Vamos a intentar fichar al mejor jugador posible. En la posición de cinco nos gustaría encontrar un perfil que pueda jugar al cinco, que pueda jugar al cuatro y medio, que pueda hacerlo con Amine, con Tyson, con Willy o con David. Alguien versátil, pero ya sabéis cómo está el mercado y no está precisamente para elegir", señaló el director deportivo. No se trata solo de sumar centímetros, sino de encontrar un perfil que no rompa el equilibrio del grupo y que pueda aportar en distintos contextos.

Calma tras la Copa Andalucía

La victoria en la Copa Andalucía ayuda a sostener ese discurso de tranquilidad. El Unicaja sigue en fase de construcción, pero ya ha recuperado a varios internacionales y empieza a ensamblar las piezas del nuevo proyecto. Vidorreta no niega que falte un jugador importante, pero insiste en que el equipo tiene recursos suficientes para no actuar con ansiedad.

"Tenemos que mantener la calma y esperar lo que sea necesario: a los training camps de la NBA o a cualquier oportunidad que pueda surgir antes. Si aparece un jugador que pensamos que realmente puede ayudarnos y el entrenador también lo considera así, iremos a por él. Ojalá pueda venir, pero ahora mismo la situación es compleja", añadió Juanma Rodríguez.

El Unicaja buscará, por tanto, el último fichaje con el reloj corriendo, pero sin perder la cabeza. La lesión de Nzosa ha apretado la necesidad de reforzar la pintura, aunque el club prefiere esperar al jugador adecuado antes que cerrar una incorporación que no mejore realmente la plantilla.