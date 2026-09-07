Ignas Brazdeikis, el "sorprendente" MVP del Unicaja

El Unicaja ha encontrado en Ignas Brazdeikis una de las primeras grandes noticias de su pretemporada. El alero lituano fue elegido MVP de la Copa Andalucía después de firmar 15 puntos y ocho rebotes en la victoria ante el Caja 87 (86-61), confirmando las buenas sensaciones que ya había dejado días antes en Melilla, donde se fue hasta los 20 tantos. Dos partidos, dos actuaciones destacadas y una candidatura que empieza a ganar fuerza dentro del nuevo proyecto de Txus Vidorreta.

Un fichaje que llegó sin hacer ruido

Su condición de MVP resulta llamativa por el contexto en el que llegó a Málaga. Brazdeikis no fue precisamente el fichaje que más ilusión mediática despertó durante un verano en el que el Unicaja incorporó nombres de mayor repercusión como Pantzar, Cameron Hunt o Willy Hernangómez. El lituano, pese a contar con experiencia en la Euroliga y proceder del Zalgiris Kaunas, aterrizó en el Carpena con un perfil mucho más discreto.

Sin embargo, sus primeros minutos están cambiando esa percepción. Brazdeikis ha sido uno de los jugadores más regulares en los dos primeros encuentros de preparación y está mostrando una variedad de recursos que puede convertirle en una pieza importante durante el curso. No necesita limitarse a esperar el balón en el perímetro.

Un jugador capaz de hacer muchas cosas

Una de las principales virtudes que está enseñando el lituano es precisamente su versatilidad ofensiva. Puede lanzar desde fuera, poner el balón en el suelo, atacar el aro y finalizar cerca de canasta. También tiene capacidad para cargar el rebote y aprovechar los espacios que generan sus compañeros.

Ante el Caja 87 volvió a mostrar esa versión completa. 15 puntos y ocho rebotes le valieron el reconocimiento individual, pero más allá de las estadísticas dejó la sensación de ser un jugador capaz de generar por sí mismo. Su físico y su capacidad para jugar de cara pueden ofrecer a Vidorreta una alternativa diferente en el perímetro.

Brazdeikis con el presidente de la Federación andaluza de baloncesto. / Unicaja CB

Un salto respecto al pasado

Las comparaciones son odiosas, pero el rendimiento de Brazdeikis es muy distinto (por ahora) respecto al de Chris Duarte, el jugador que tenía un rol similar en el proyecto de la pasada temporada. El Unicaja busca recuperar con el lituano la regularidad que echó en falta durante el último curso, cuando la aportación de su apuesta exterior estuvo muy lejos de las expectativas.

Brazdeikis, ahora, transmite justo lo contrario: implicación, actividad y capacidad para aportar en diferentes facetas. No parece necesitar protagonismo para influir en el partido, algo especialmente valioso en un equipo con tantas alternativas ofensivas.

El verdadero examen, eso sí, todavía espera

Eso sí, la prudencia debe acompañar a estas primeras conclusiones. El Melilla y el Caja 87 han sido los dos primeros rivales de la preparación y la exigencia todavía está lejos de la que encontrará el Unicaja durante la temporada oficial. Será ante equipos de mayor nivel cuando se pueda comprobar hasta dónde llega realmente el impacto del lituano.

De momento, las señales son positivas. Brazdeikis ha empezado con 20 puntos en Melilla, 15 puntos y ocho rebotes ante el Caja 87 y un MVP de la Copa Andalucía. Llegó a Málaga sin ser uno de los nombres que más ruido generó en el mercado y, sin embargo, empieza a reclamar su cuota de protagonismo sobre la pista. El sorprendente MVP del Unicaja ya ha presentado sus credenciales.