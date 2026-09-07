La pretemporada se pone seria para el Unicaja: La Laguna Tenerife y Real Madrid

La pretemporada del Unicaja sube varios escalones de golpe esta semana. Después de dos primeros partidos contra rivales de menor categoría, el equipo de Txus Vidorreta afronta el Trofeo Costa del Sol con dos pruebas que deben ofrecer una fotografía mucho más real de cómo está el nuevo proyecto verde y morado en esta fase de la preparación. Primero llegará La Laguna Tenerife, el jueves en Rincón de la Victoria (20 horas). Después, el Real Madrid, el sábado en el Palacio Martín Carpena, también a las 20 horas. Dos rivales de postín para empezar a medir sensaciones de verdad.

Hasta ahora, el Unicaja ha acumulado minutos, ha repartido cargas y ha podido ver en acción a buena parte de sus fichajes, pero siempre dentro del contexto propio de la pretemporada y ante adversarios claramente inferiores. El Trofeo Costa del Sol cambia el escenario. No será todavía competición oficial, pero el nivel de exigencia, el ritmo físico y la calidad de los rivales permitirán sacar conclusiones más útiles.

Primero: el Tenerife

El partido ante La Laguna Tenerife será el primer gran examen. No solo por el potencial del conjunto aurinegro, uno de los equipos más reconocibles y competitivos de la Liga Endesa en los últimos años, sino también por el componente emocional que rodea a Txus Vidorreta. El técnico vasco se enfrentará a su exequipo en uno de los primeros partidos importantes de su nueva etapa en Málaga.

Para el Unicaja será una oportunidad para comprobar cómo empiezan a encajar las piezas. El equipo todavía está en construcción, con muchos jugadores nuevos, sistemas por asimilar y roles por definir. Pero precisamente por eso estos partidos tienen tanto valor. Vidorreta necesita ver cómo responde el grupo cuando enfrente hay un rival con oficio, estructura y nivel ACB.

Marcelinho y Shermadini siguen siendo dos jugadores diferenciales del Tenerife. / ACBPHOTO/M.POZO

El Carpena espera al Real Madrid

El segundo gran foco estará en el duelo contra el Real Madrid en el Martín Carpena. El partido tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes citas de la pretemporada cajista. El equipo blanco siempre tiene tirón en Málaga, pero esta vez el atractivo es doble: medir al nuevo Unicaja de Vidorreta contra uno de los grandes candidatos a todo y hacerlo ante una afición que tiene muchas ganas de volver a ver baloncesto de primer nivel.

Pedro Martínez se dirige a sus jugadores. / Real Madrid

La expectación es evidente. No quedan entradas para el partido del jueves en Rincón de la Victoria y el Carpena está muy cerca de colgar el cartel de no hay billetes para el sábado. La respuesta de la afición confirma que el nuevo proyecto genera ilusión, curiosidad y también exigencia. Hay ganas de ver a los fichajes, de comprobar qué identidad empieza a construir Vidorreta y de tomarle el pulso a una plantilla llamada a competir desde el primer mes.

Un Real Madrid que llega lanzado

El Real Madrid llegará además con un aviso serio sobre la mesa. El equipo de Pedro Martínez ganó este fin de semana por 41 puntos al Baskonia de Chris Duarte, un 121-80 que habla del potencial del conjunto blanco incluso en pleno periodo de preparación. Más allá de que el Baskonia estuviera mermado, el resultado deja claro que el Madrid ya empieza a carburar y que cuenta con una plantilla de muchísimo nivel.

El Unicaja sabe que ese partido exigirá concentración, físico y acierto. Será una prueba de altura para el perímetro, para el juego interior y para la capacidad del equipo de competir durante muchos minutos contra un rival con estrellas, profundidad y ritmo. Un examen ideal para detectar virtudes, pero también aspectos por corregir antes de que empiece la temporada oficial.

Mucho más que un torneo de verano

El Trofeo Costa del Sol no decidirá nada, pero sí puede ayudar a entender en qué punto está el Unicaja. Tras el cierre de la etapa de Ibon Navarro, el primer proyecto de Vidorreta necesita tiempo, pero también señales. La pretemporada sirve para construir, corregir y crecer, aunque en Málaga el margen emocional siempre es más estrecho porque el equipo viene de años de máxima ambición. Tenerife y Real Madrid elevarán la exigencia. La pretemporada se pone seria. Y la "marea verde" ya empieza a latir como si la temporada hubiera comenzado.