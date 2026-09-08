Kalinoski apunta a reaparecer en el Torneo Costa del Sol

Tyler Kalinoski encara la recta final de su recuperación y podría estrenarse esta pretemporada con el Unicaja en el Torneo Costa del Sol. El escolta estadounidense no ha participado todavía en ninguno de los dos encuentros disputados por el conjunto malagueño debido a unas molestias en el tobillo que arrastra desde su regreso de las vacaciones. La evolución es positiva y, desde este lunes, ha aumentado progresivamente su carga de trabajo junto al resto de sus compañeros.

Una lesión que le ha frenado

Los problemas físicos de Kalinoski no revisten gravedad, pero han obligado al cuerpo técnico a actuar con precaución. El jugador no viajó al primer amistoso de la pretemporada, disputado en Melilla, y tampoco entró en la convocatoria para la final de la Copa Andalucía frente al Insolac Caja 87. En ambos casos, el objetivo ha sido evitar riesgos innecesarios y permitir que el escolta complete su puesta a punto.

Ahora, el escenario es diferente. Kalinoski ya se ha reincorporado de manera progresiva al trabajo colectivo y la idea del Unicaja es que pueda tener sus primeros minutos en los dos compromisos de esta semana. El equipo afrontará el jueves a La Laguna Tenerife en Rincón de la Victoria y el sábado al Real Madrid en el Martín Carpena, dentro de un exigente Torneo Costa del Sol.

El objetivo: dos partidos

La intención es que Kalinoski pueda participar tanto el jueves como el sábado para recuperar sensaciones competitivas después de varias semanas sin jugar. Sin embargo, el cuerpo técnico no quiere precipitar su regreso. Si finalmente se considera que el encuentro ante Tenerife llega demasiado pronto, el estadounidense tendría como objetivo prioritario estrenarse el sábado frente al Real Madrid.

La competición supone además un salto importante en la exigencia para el Unicaja. Los malagueños llegan al torneo después de superar al Caja 87 por 86-61 y conquistar la Copa Andalucía, pero ahora tendrán enfrente a dos equipos de primer nivel como La Laguna Tenerife y el Real Madrid.

Vidorreta tendrá que descartar

El regreso de Kalinoski también plantea una cuestión de convocatoria para Txus Vidorreta. El Unicaja cuenta actualmente con 13 jugadores disponibles, sin contar a Yannick Nzosa, por lo que el técnico tendrá que dejar a uno fuera en cada encuentro. En la Copa Andalucía, ese descarte fue precisamente Kalinoski, una decisión condicionada por su situación física.

Con su reincorporación al grupo, el técnico tendrá que volver a gestionar esa convocatoria en los dos partidos del Torneo Costa del Sol. Si el tobillo responde bien durante los próximos entrenamientos, lo lógico sería que Kalinoski tenga protagonismo en ambos encuentros, aunque siempre estará por delante la evolución de sus molestias.

El XV Torneo Costa del Sol se disputará del 10 al 12 de septiembre y enfrentará al Unicaja con La Laguna Tenerife y Real Madrid. El primer duelo será este jueves a las 20:00 horas en el Pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria, mientras que el sábado llegará el enfrentamiento ante el conjunto blanco, a las 19:00 horas, en el Martín Carpena.