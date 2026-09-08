Unicaja-La Laguna Tenerife: fecha, hora y dónde ver por televisión el Trofeo Costa del Sol

El nuevo Unicaja continúa avanzando en su preparación para la temporada 2026/27. Tras la contundente victoria ante el Insolac Caja 87 en la final de la Copa Andalucía, el conjunto malagueño afronta este jueves una nueva prueba de nivel con el inicio del XV Torneo Costa del Sol, una de las citas habituales de la pretemporada cajista.

El partido tendrá un "morbo" extra ya que Txus Vidorreta se enfrentará a su exequipo La Laguna Tenerife en el primer encuentro del triangular, que reunirá también al Real Madrid. El duelo tendrá además un componente especial para el técnico del Unicaja, que se reencontrará con el que fue su equipo durante diez temporadas.

Un estreno en Rincón de la Victoria

El partido entre Unicaja y La Laguna Tenerife se disputará este jueves 10 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Deportivo Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria. Será la primera parada de un torneo que se desarrollará durante tres días y en tres escenarios diferentes de la provincia de Málaga.

La cita servirá al Unicaja para seguir dando minutos a su plantilla después de sus dos primeros encuentros de preparación. Los malagueños comenzaron la pretemporada con una contundente victoria frente al Melilla Ciudad del Deporte y posteriormente se proclamaron campeones de la Copa Andalucía tras superar al Caja 87 por 86-61.

¿Dónde se podrá ver por televisión?

El encuentro podrá seguirse en directo a través de 101 TV, que será la televisión encargada de retransmitir los tres partidos del XV Torneo Costa del Sol. De esta forma, los aficionados podrán seguir desde casa la nueva prueba del equipo de Vidorreta en su camino hacia el inicio de la competición oficial.

El torneo continuará el viernes 11 de septiembre con el La Laguna Tenerife-Real Madrid, también a las 20:00 horas en el Pabellón Sergio Scariolo de San Pedro Alcántara, mientras que el Unicaja cerrará su participación el sábado 12 ante el conjunto madridista en el Palacio de Deportes Martín Carpena.