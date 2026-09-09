Federico Van Lacke completa el staff técnico del Unicaja

Unicaja Baloncesto ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Federico Van Lacke como entrenador ayudante del primer equipo de cara a la temporada 2026-27. El técnico hispano-argentino, de 46 años, se une al staff liderado por Txus Vidorreta para aportar su amplia experiencia dentro y fuera de las pistas, después de más de dos décadas vinculadas al baloncesto profesional.

Una dilatada trayectoria como jugador

Nacido en Santa Fe (Argentina), Van Lacke desarrolló buena parte de su carrera profesional en España, donde defendió las camisetas de Cantabria Lobos, CB Murcia, Villa Los Barrios, CB Ciudad de Huelva, Coviran Granada, CB Valladolid, Joventut de Badalona, Movistar Estudiantes y Gipuzkoa Basket.

El nuevo ayudante cajista disputó nueve temporadas en la Liga Endesa, además de cinco campañas en Primera FEB y una en Segunda FEB. Su trayectoria también le llevó a competir en la Liga Argentina con Boca Juniors, Obras Sanitarias y Ciclista Olímpico, mientras que entre 2012 y 2013 representó a la Selección Absoluta de Argentina.

De las pistas a los banquillos

Tras poner fin a su carrera como jugador en 2020, Van Lacke inició una nueva etapa profesional centrada en el entrenamiento y el desarrollo de jugadores. Desde entonces, ha ejercido como Director de Tecnificación y ha trabajado con jugadores de diferentes categorías y competiciones, entre ellas la Liga Endesa, Primera FEB, Segunda FEB y la Liga Femenina Endesa.

En las últimas temporadas, además, ha ejercido como entrenador de los equipos junior masculinos del EASO Basket, en San Sebastián, continuando así con su crecimiento dentro de los banquillos y su apuesta por la formación de jóvenes jugadores.

Experiencia y formación para el nuevo proyecto

A su experiencia como jugador y técnico, Van Lacke suma también una importante trayectoria en formación y coaching deportivo, trabajando con jugadores, entrenadores y equipos de diferentes disciplinas. Un perfil que encaja en las necesidades del nuevo cuerpo técnico del Unicaja.

En 2024 obtuvo la titulación de Entrenador Superior de la Federación Española de Baloncesto, culminando un proceso de formación que comenzó después de su retirada del baloncesto profesional y que ahora le lleva a dar un nuevo paso en su carrera en la Liga Endesa.

Un staff al completo

Con la incorporación de Federico Van Lacke, Txus Vidorreta ya cuenta con el cuerpo técnico completo para afrontar la temporada 2026-27. El entrenador estará acompañado por Andrija Gavrilovic, Gonzalo Hermoso, Mikel Ereño y el propio Van Lacke.

De esta manera, el Unicaja refuerza su estructura técnica con un entrenador que conoce de primera mano la exigencia del baloncesto profesional y el desarrollo de jugadores, aportando al proyecto su experiencia acumulada durante sus años como jugador y su reciente recorrido en los banquillos.