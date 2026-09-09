Lleno total para el Unicaja-Real Madrid del Trofeo Costa del Sol en el Carpena

El Martín Carpena presentará un lleno total para recibir al Unicaja y al Real Madrid en el partido que pondrá el broche al XV Torneo Costa del Sol. Las entradas para la cita del próximo sábado 12 de septiembre, a las 19:00 horas, están prácticamentes agotadas, después de que el club anunciara que apenas quedaban localidades disponibles para uno de los grandes encuentros de la pretemporada malagueña.

La expectación alrededor del duelo es máxima. El conjunto de Txus Vidorreta afrontará ante su afición uno de los compromisos más exigentes de su preparación, frente a un Real Madrid que estrena proyecto con Pedro Martínez en el banquillo. El encuentro, además, podría decidir el campeón de un torneo que reúne durante tres días a tres de los principales equipos del baloncesto nacional.

El torneo arranca este jueves en Rincón

Antes de que llegue la cita del Carpena, el Unicaja tendrá que afrontar dos partidos en apenas tres días. El primero será este jueves 10 de septiembre, a las 20:00 horas, frente a La Laguna Tenerife en el Pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria. Será un partido especial para Vidorreta, que se reencontrará con el club canario después de haber dirigido al equipo durante diez temporadas.

El segundo encuentro del triangular se disputará el viernes 11 de septiembre, también a las 20:00 horas. El Real Madrid se enfrentará a La Laguna Tenerife en el Pabellón Sergio Scariolo de San Pedro Alcántara, en Marbella. Las localidades para esta segunda jornada también han despertado una gran expectación y se agotaron rápidamente.

El Carpena, último escenario

El torneo terminará el sábado con el plato fuerte. Unicaja y Real Madrid medirán sus fuerzas a las 19:00 horas en el Martín Carpena, en un partido que servirá también para que la afición malagueña vuelva a ver en directo al nuevo proyecto verde. Los tres encuentros del Costa del Sol serán retransmitidos en directo por 101 TV.

El cartel del XV Torneo Costa del Sol ha generado una notable expectación desde su presentación. El Unicaja, presente en todas las ediciones, comparte protagonismo esta vez con un Real Madrid que llega con un nuevo proyecto y un Tenerife que afronta una exigente pretemporada. La provincia de Málaga volverá así a convertirse durante estos días en uno de los centros del baloncesto nacional.