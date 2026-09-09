Txus Vidorreta: "El Trofeo Costa del Sol es uno de los torneos más importantes, si no el más importante, del verano"

El Unicaja afronta este jueves ante La Laguna Tenerife uno de los compromisos más destacados de su preparación con motivo del Trofeo Costa del Sol. El conjunto malagueño continúa avanzando en su puesta a punto antes del inicio de la competición oficial y lo hace ante un rival de máxima exigencia. Para Txus Vidorreta, además, el encuentro tendrá un componente especial por su pasado en el conjunto canario.

Un torneo especial dentro de la pretemporada

El entrenador del Unicaja pone en valor la importancia del torneo y la oportunidad de disputar dos encuentros de primer nivel en la provincia de Málaga. "Es un torneo muy bonito, uno de los más importantes, si no el más importante del verano, de la preparación de la pretemporada. Lo afrontamos con ilusión", aseguró Vidorreta.

El técnico recordó el camino recorrido por el equipo durante las últimas semanas, con los encuentros disputados en Melilla y Córdoba, antes de afrontar sus primeros compromisos de preparación en territorio malagueño. "Van a ser nuestros dos primeros partidos en la provincia de Málaga contra dos rivales de enorme entidad: el Real Madrid el sábado y La Laguna Tenerife el jueves", explicó.

Reencuentro con su pasado

"Para mí es la primera vez que me voy a enfrentar a seis jugadores que han sido referencia en mi carrera y especialmente en los últimos años: Marcel, Bruno, Jaime, Aarón, Tim y Gio. Y además conozco mucho a otros jugadores y, sobre todo, a todo lo que ha sido mi club y mi equipo técnico", señaló el entrenador cajista.

Vidorreta también tendrá la oportunidad de reencontrarse con antiguos integrantes de su cuerpo técnico y trabajadores del club. "Más allá de recibir a Xisco, a Nacho, a Juan Gatti, a Nelson, a Pipo, a los fisios y a toda la gente que ha formado parte de mi staff las últimas temporadas, creo que estamos ante un partido más de preparación", afirmó.

La importancia llegará con la competición

Pese al carácter especial del encuentro, el técnico del Unicaja quiere mantener la perspectiva propia de una pretemporada. "Lo afrontamos como un partido de preparación, seguro los dos equipos", explicó Vidorreta, que recordó que ambos conjuntos volverán a encontrarse en competición oficial durante la temporada.

"Tenemos además un partido de competición oficial ya en la segunda jornada y, bueno, creo que este partido adquirirá mayor relevancia en la segunda jornada de competición y, por supuesto, cuando mucho más adelante, ya por el año 2027, tenga que jugar yo en La Laguna, en el Santiago Martín", añadió.

Tyler y Yannick, bajas conocidas

En el apartado deportivo, Vidorreta confirmó las ausencias ya conocidas de Tyler y Yannick, con especial incidencia de la baja de este último en la rotación interior del conjunto malagueño.

"Especialmente la lesión de Yannick nos condiciona un poco la rotación interior. Por ese motivo, porque también hay algún jugador que es lógico en pretemporada que vaya un poquito más tocado, vamos a incorporar para el partido de mañana a Daniel Giddens, que nos está ayudando toda la preparación", explicó el entrenador.

El Carpena, próximo gran examen

Vidorreta ya mira también al siguiente compromiso, el sábado frente al Real Madrid, que supondrá el primer gran test del Unicaja ante su afición. El Martín Carpena apunta a presentar una gran entrada para recibir al conjunto blanco.

"Trabajaremos siempre con la idea de que en los 40 minutos en la cancha dar el máximo, porque es lo que le debemos a nuestro público, a nuestro patrocinador y es la idea que tenemos que mantener siempre", manifestó el entrenador.

Para Vidorreta, el encuentro ante Tenerife será especial por todos los reencuentros, pero el duelo del sábado permitirá al Unicaja comprobar por primera vez sus sensaciones en casa ante un rival de máxima exigencia, sin olvidar que ambos partidos forman parte del proceso de preparación antes del comienzo de la competición oficial.