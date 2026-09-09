Unicaja-Tenerife: primer gran examen en el estreno del Trofeo Costa del Sol

El Unicaja afronta este jueves su primer gran test de la pretemporada con el inicio del XV Torneo Costa del Sol. El conjunto de Txus Vidorreta se mide a La Laguna Tenerife a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria, en un encuentro que servirá para comprobar la evolución del equipo tras sus primeros partidos de preparación.

El conjunto malagueño llega a la cita después de conquistar la Copa Andalucía por decimonovena vez, tras imponerse con claridad al Caja 87 por 86-61. Una victoria en la que destacó especialmente Ignas Brazdeikis, elegido MVP tras firmar 15 puntos y 8 rebotes, mientras que los internacionales Melwin Pantzar, Willy Hernangómez y Amine Noua tuvieron sus primeros minutos con el equipo.

Igor Brazdeikis con el trofeo del MVP tras la conquista de la Copa Andalucía. / Unicaja CB

Kalinoski, otra vez baja

En el apartado físico, una de las incógnitas estaba en Tyler Kalinoski, que todavía no ha podido debutar esta pretemporada debido a los problemas que arrastra en un tobillo. El escolta no llega tampoco a tiempo para esta cita y volverá a ser baja. La otra ausencia será la de Yannick Nzosa, que continúa con su proceso de recuperación y no estará disponible para el encuentro. Por contra, Daniel Giddens entra en la convocatoria, que será de 13 jugadores, por lo que Vidorreta deberá hacer un descarte.

Kalinoski podría reaparcer el jueves en el Costa del Sol ante La Laguna Tenerife / Unicaja CB

Vidorreta se reencuentra con Tenerife

El partido tendrá además un componente especial para Txus Vidorreta, que se enfrentará al que fue su equipo durante diez temporadas. El técnico vasco afronta así una prueba exigente ante un rival que también llega al torneo con la intención de seguir ajustando sus piezas antes del comienzo de la competición oficial.

Para el Unicaja será una oportunidad para seguir comprobando la adaptación de los nuevos fichajes y continuar construyendo los mecanismos colectivos. La pretemporada todavía está en una fase temprana, pero la presencia de rivales de nivel ACB permitirá extraer conclusiones más fiables sobre el estado del conjunto verde.

Un Tenerife renovado

El conjunto aurinegro afronta esta temporada con Jaka Lakovic como nuevo entrenador, después de la salida de Txus Vidorreta del banquillo tinerfeño. El técnico esloveno afronta su llegada con la intención de dar continuidad a la identidad del club, pero con su propia propuesta de juego.

El Tenerife también ha realizado una importante renovación de su plantilla con seis incorporaciones: Kyle Guy, Arturs Kurucs, Xabi López-Arostegui, TJ Bamba, Ethan Happ y Vince Hunter. A ellos se suma un bloque que mantiene nombres de peso como Marcelinho Huertas, Jaime Fernández, Giorgi Shermadini y Tim Abromaitis, por lo que Lakovic cuenta con una mezcla de caras nuevas y experiencia para afrontar el curso.

Una cita antes del Real Madrid

El duelo ante Tenerife será el primero de los dos compromisos del Unicaja en este Torneo Costa del Sol. Tras el estreno en Rincón de la Victoria, los malagueños se medirán al Real Madrid el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas en el Martín Carpena donde todas las entradas están ya agotadas, en el partido que cerrará el torneo.

El encuentro ante Tenerife será, por tanto, una nueva oportunidad para seguir dando pasos en la preparación y medir el nivel del nuevo Unicaja ante uno de los equipos importantes de la Liga Endesa.