Fede Van Lacke: ¿quién es el nuevo ayudante de Txus Vidorreta en el Unicaja?

Fede Van Lacke ha sido el hombre elegido por el Unicaja para cerrar el nuevo cuerpo técnico de Txus Vidorreta, además de Andrija Gavrilovic, Gonzalo Hermoso y Mikel Ereño. Los problemas de este último para compatibilizar entre el primer equipo y el U22 puso sobre la mesa la opción de incorporar a un ayudante más a tiempo completo con el entrenador bilbaíno y el hispano-argentino llega para poner a disposición del club de Los Guindos su trayectoria en el desarrollo de los jugadores.

A sus 46 años, el de Santa Fe desembarca en su primer proyecto ACB en lo que se refiere a los banquillos porque, en realidad, conoce a la perfección la Liga Endesa después de pasar casi gran parte de su carrera como jugador en España, además de ser internacional por Argentina: Cantabria Lobos, CB Murcia, Villa Los Barrios, CB Ciudad de Huelva, Coviran Granada, CB Valladolid, Joventut de Badalona, Movistar Estudiantes y Gipuzkoa Basket, donde colgó las botas en 2020.

Formador de jugadores

A partir de ahí, fue cuando empezó a trasladar todo el conocimiento adquirido para formar a jugadores como coach deportivo. "Después de tantos años compitiendo he aprendido que el rendimiento no depende únicamente de la técnica. También depende de la disciplina, la confianza, la capacidad de superar momentos difíciles, la constancia y la mentalidad con la que afrontas cada entrenamiento. Por eso intento que cada jugador que entrena conmigo no solamente salga siendo un poco mejor jugador", se define en su página web.

Fede Van Lacke, en su etapa como jugador de baloncesto. / ACBPhoto

Van Lacke no ha dejado de estar ligado al baloncesto. Este último año venía trabajando con el EASO Basket de San Sebastián, al que clasificó para el Campeonato de España júnior. De forma paralela, se ha ido desarrollando desde que se retiró de la pista para especializarse en el trato cercano con los jugadores como coach gracias a la gestión mental, de la mano de su marca '440 Coaching', y en su posterior desarrollo.

Más que un entrenador ayudante

Para entender el papel que puede desarrollar el argentino en el Unicaja, hay unas declaraciones concedidas a la ACB en 2023 que lo explican: "Yo siempre digo que la parte física, táctica, la alimentación, el descanso… todo es realmente muy importante, pero en estos últimos 10 años ese jugador o esa persona que tiene una buena gestión emocional y de su mentalidad, es quien realmente marca la diferencia. A nivel individual, a nivel colectivo y también con los entrenadores… realmente es algo que hay que trabajar, porque se está avanzando muchísimo, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Esa pasión, ese liderazgo o esa comunicación dentro del equipo es realmente fundamental y es algo que estoy aportando hoy desde el coaching deportivo y con esa experiencia acumulada tras haber vivido 22 años de experiencia profesional".

Por lo que es un papel fundamental el que viene a desempeñar en el inicio de un proyecto que va camino de cumplir su primer mes. Van Lacke se estrenará este jueves, a partir de las 20.00 horas, en el Unicaja-La Laguna Tenerife que abrirá el Torneo Costa del Sol. Además, ya ha tenido su primera toma de contacto con la plantilla en la sesión matinal, por lo que será interesante ver qué ofrece en este Unicaja.

Un banquillo sin malagueños

Así que, con el cuerpo técnico ya completado, el club cajista confirma una anomalía identitaria en su banquillo: no habrá ni un solo malagueño ni como primer entrenador ni tampoco en los ayudantes. Paco Aurioles, que era quien sostenía la bandera local en Los Guindos hasta el pasado curso, será ahora el director de la cantera verde y morada. Ángel Sánchez Cañete ya se fue de la entidad hace varios años, por lo que la vacante ha quedado desierta en esta reestructuración.