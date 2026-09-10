Willy Hernangómez decide la primera victoria del Unicaja en el Torneo Costa del Sol (80-76)

Creció la dureza de la pretemporada, también lo hizo el Unicaja y Willy Hernangómez, con sus virtudes y carencias, sentenció por qué puede ser importante en este nuevo proyecto malagueño. Sí, con sus defectos tan repetidos y sus virtudes casi olvidadas. Ganó el equipo malagueño por 80-76 a La Laguna Tenerife, aupados los malagueños por un gran primer cuarto, y el pívot madrileño dejó la victoria en Rincón de la Victoria con dos minutos finales espectaculares.

Con el máximo respeto al Melilla Ciudad del Deporte y al Caja 87 Sevilla, lo de este jueves era dar un paso adelante muy importante en la preparación cajista. Por lo pronto, era el primer partido ante un rival de la Liga Endesa. Después, La Laguna Tenerife con todos los alicientes que eso supone. Más después del aterrizaje en Málaga de Txus Vidorreta, del cambio isla de Jaka Lakovic y de todas las historias personales entre los jugadores.

El Unicaja de las dos caras

El Unicaja exhibió costuras y debilidades. Lo último es realmente evidente: el ansiado '5'. Ni David Kravish ni Willy Hernangómez son especialmente conocidos por sus aptitudes defensivas y Shermadini, al 40% de sí mismo, dominó a cal y canto. Por eso, aunque la paciencia sea alargada en el tiempo, es importantísimo acertar y si se puede elegir el perfil... el puesto del pívot demanda a gritos muchísimo físico. Otra cosa es lo que ofrezca el mercado.

Eso fue en defensa porque en ataque bien hablan los 32 créditos de valoración del madrileño: 16 puntos, 11 rebotes y seis faltas recibidas. Mucho talento en esas dos manos para decidir el partido en los minutos finales. Siguiendo con las buenas noticias, es importante que los nuevos vayan sumando minutos. Muy acertado Lukosius desde el perímetro. El equipo será más completo con el pívot, además de Tyler Kalinoski y Yannick Nzosa.

Primer cuarto brillante

Le costó arrancar al Unicaja, pero fue un borrón pasajero. En cuestión de dos minutos, con los mismos jugadores, el Unicaja cambió su cara del 0-5 al 10-5. Perry y Pantzar pusieron a correr al equipo, Brazdeikis abrió la lata y Barreiro ejecutó desde la esquina. Se intentaba enganchar el Tenerife por medio del tiro libre, pero este Unicaja, da igual con quién en pista, da la sensación de que va a anotar muchos puntos. Si no es con dos manejadores, es aprovechando el dos por dos con Alberto y Willy, con triple de Noua... 24-11 al final del primer cuarto.

Incluso con Tyson Pérez como '5', más favorecido con Abromaitis que con Hunter, el Unicaja seguía sumando. Perry y Noua comandaban. Aunque lo paró Vidorreta, más por haber perdido el orden que por el 30-18 del marcador. Demostraba mucha frescura en las piernas el '55'. Seguía rotando el Unicaja y aprovechaba Shermadini para sumar por medio del tiro libre para cerrar los primeros 20 minutos.

Se reactivaba el Unicaja, aunque ahora teniendo que luchar contra una maquinaria más engrasada entre Marcelinho y Shermadini. El brasileño y López-Arostegi rebajaron la distancia por debajo de la decena (51-43), Brazdeikis y Pantzar la ampliaron, y el georgiano y Tamba la volvieron a reducir. Dos triples consecutivos de Lukosius le dieron aire a los malagueños, pero Shermadini dominaba con rotundidad (62-57). El lituano volvía a sumar de tres, con dos más de Willy, para cerrar el cuarto con 67-60.

Willy también gana

Un triple de Jaime Fernández y tres pérdidas cajistas abrían el último período. Lo paró Vidorreta para evitar algún susto mayor que el 67-63. Tardó cuatro minutos en anotar el Unicaja, ahora con Brazdeikis, y Vidorreta volvió a pararlo porque el 2+1 de Tamba colocaba al Tenerife en 69-67. Él mismo se encargó del 69-70. El Unicaja entró a los últimos tres minutos con 71-72, a los que se sumó Hunter con dos puntos más.

Llegaba el Tenerife con la corriente a favor hasta que Willy demostró por qué puede ser importante en Málaga. Las redes sociales se han encargado de demostrar por activa y por pasiva sus costuras en defensa, pero sus dos últimos minutos demuestran que sigue siendo un ganador. Anotó un 6-0 de parcial, reboteó en defensa y en ataque, y Hunt remató la faena con un triple decisivo (80-76).

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