Esta es la principal razón por la que el Unicaja tiene que esperar a octubre para fichar un pívot: media Euroliga también busca un "5"

El Unicaja tiene todavía deberes en este mercado estival: cerrar cuanto antes el pívot que complete la plantilla de Txus Vidorreta. Es la última gran pieza pendiente del proyecto cajista 26/27 y no se trata de un fichaje menor. El club necesita un "5" que equilibre la pintura, complemente a Willy Hernangómez y David Kravish, aporte físico, rebote e intimidación y permita afrontar con garantías una temporada de máxima exigencia en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League.

El problema es que esa necesidad se topa con un mercado bajo mínimos de recursos humanos y disparatado en los precios. Y es que el mercado de pívots está muy estrecho, hay pocos interiores disponibles de nivel inmediato y, por si eso fuera poco, además resulta que media Euroliga también busca exactamente lo mismo. Ahí está la clave para entender por qué el Unicaja sigue sin completar su plantilla. No es solo una cuestión de voluntad, sino de oportunidad, dinero, paciencia y competencia.

El propio Juanma Rodríguez, director deportivo del club verde, lo verbalizó en 101 TV en la previa del choque de pretemporada contra La Laguna Tenerife: «Ese 'bicho' ya me gustaría a mi encontrarlo. No está siendo fácil, hay muchos equipos buscando, hay que tener paciencia, seguramente esperar posibles descartes de los Training Camp de la NBA u otras opciones que pudieran salir. De momento, tenemos 13 jugadores y ojalá podamos encontrarlo, pero no va a ser fácil».

Un mercado bloqueado para los pívots

Lo cierto es que el puesto de "5" se ha convertido en uno de los bienes más escasos del baloncesto europeo. Los interiores grandes, móviles, físicos, capaces de proteger el aro, rebotear y no sufrir en defensa son muy pocos. Y cuando aparece uno con ese perfil, la subasta se dispara casi de inmediato. El Unicaja, que ha perdido por lesión a Yannick Nzosa, puede ofrecer estabilidad, ambición, una ciudad atractiva, un papel importante y la posibilidad de pelear por títulos. Pero en el mercado también compiten clubes de Euroliga, con presupuestos superiores y un escaparate deportivo más potente para jugadores y agentes. Esa diferencia condiciona cada negociación.

Nzosa / Unicaja

La Euroliga aprieta por dentro

La fotografía de los equipos de Euroliga, a solo dos semanas para que arranque la competición, ayuda a entender el atasco. El Baskonia, sin ir más lejos, aparece ahora mismo como uno de los casos más llamativos, con un único pívot puro: Kenneth Faried. El conjunto vitoriano necesita reforzarse tras la salida de Khalifa Diop y se convierte en otro competidor directo en la carrera por los interiores.

En el siguiente escalón están los equipos que ya tienen dos referencias claras en la posición de "5", pero quieren sumar un tercero a sus plantillas. Es el caso del Asvel, con Mathis Dossou-Yovo y Joel Bolomboy (que fue uno de los que estuvieron cerca de llegar al Unicaja este verano); del Panathinaikos, con Moustapha Fall y Mathias Lessort; y del mismísimo Valencia Basket, con Neal Sako y el excajista Yankuba Sima. Son plantillas que pueden necesitar ajustes y que siguen buceando en el mercado.

Por encima aparece el grupo más numeroso: nueve clubes de Euroliga que ya cuentan con tres pívots, aunque alguno de ellos no descarta una cuarta pieza para una plantilla larga. Ahí están Armani Milan, Barça, Bayern Múnich, Fenerbahce, Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Paris Basketball, Virtus Bolonia y Zalgiris Kaunas.

Cuatro y hasta cinco interiores

Mientras el Unicaja suspira por fichar un pívot, es hasta "alucinante" ver que hay equipos en la Euroliga con 4 y hasta 5 jugadores capaces de actuar como pívots. Anadolu Efes, Partizan, Olympiacos y el Estrella Roja de Ibon Navarro presentan una batería interior muy amplia. El conjunto griego, por ejemplo, cuenta con Nikola Milutinov, Donta Hall, Tyrique Jones y Antonis Karagiannidis, una pintura con centímetros, físico y experiencia.

Olek Balcerowski ficha por el Barça hasta 2028. / Barça Basket

Y luego está el lujo de los cinco interiores. Besiktas, Dubai Basketball y Real Madrid figuran como los equipos con más arsenal bajo el aro. Dubai tiene a Mam Jaiteh, Mfiondu Kabengele, Kenan Kamenjas, Filip Petrusev y Mamadi Diakite. El Real Madrid también maneja una nómina enorme con Walter Tavares, Usman Garuba, Oliver Sarr y Damian Jones. Incluso Besiktas suma volumen interior, con Eugene Omoruyi como uno de esos perfiles híbridos que pueden moverse entre el cuatro y el cinco.

La vía NBA y Oscar Tshiebwe

Una de las opciones que el Unicaja valora es esperar a los descartes de la NBA. No es una vía sencilla ni inmediata, pero puede abrir oportunidades interesantes cuando las franquicias empiecen a ajustar plantillas. Ahí sigue apareciendo un nombre apuntado en rojo y subrayado en fosforito en la agenda de Los Guindos: Oscar Tshiebwe.

Oscar Tshiebwe podría ser el pívot que falta en la plantilla cajista. / La Opinión

El pívot congoleño encaja en varias de las necesidades cajistas por potencia física, rebote, energía e impacto cerca del aro. La operación no es fácil y dependerá también de cómo se mueva el mercado NBA, pero es uno de esos perfiles que el Unicaja no pierde de vista.

Paciencia para no fallar

La plantilla verde y morada ya tiene mucha forma, pero el pívot que falta no puede ser una solución de urgencia. Vidorreta necesita cerrar una rotación interior fiable y el club no quiere fichar por fichar. Equivocarse ahora puede condicionar todo el curso. Por eso el Unicaja mide cada movimiento. El mercado está seco, el perfil buscado es caro y media Euroliga también necesita un "5". La espera tiene riesgo, pero también una explicación clara: el último fichaje debe encajar, elevar el nivel y justificar la paciencia.