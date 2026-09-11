El Unicaja Baloncesto visita la Cueva de Nerja

El presidente de la Fundación Cueva de Nerja, Javier Salas, recibió este viernes al equipo del Unicaja Baloncesto y a su presidente, Antonio Jesús López Nieto, en el recinto de la cavidad. Los deportistas y el staff del club han realizado una visita guiada en español e inglés a la cavidad nerjeña, celebrando una jornada de convivencia y distensión para conocer uno de los principales referentes naturales y culturales de la provincia de Málaga. Durante el encuentro, Javier Salas ha estado acompañado por otros miembros de la Fundación Cueva de Nerja: el vicepresidente primero y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo; y José María Domínguez, gerente de la entidad.

Javier Salas destacó la satisfacción de recibir al conjunto deportivo malagueño en este enclave: “Supone una gran alegría daros la bienvenida a la Cueva de Nerja. Es una satisfacción poder mostrar este tesoro natural a este gran equipo que, como la cavidad, es conocido y querido internacionalmente. Gracias por visitarnos y por querer descubrir este Bien de Interés Cultural”.

Cueva de Nerja seguirá siendo patrocinador del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Por su parte, López Nieto manifestó: “Estamos encantados de visitar este monumento de la naturaleza y de poder compartir un rato de encuentro y de distensión con todo el equipo y el staff. Agradecemos el apoyo de vuestra Fundación a nuestro club y la unión de nuestras internacionales marcas, una colaboración que, sin duda, es beneficiosa para ambas partes”.

Logotipo de la Fundación Cueva de Nerja

La unión entre la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja y el Unicaja Baloncesto continúa una temporada más, en el marco del acuerdo de patrocinio durante tres temporadas que se firmó en 2025.

Gracias a esta alianza el logotipo de esta entidad se encuentra en la camiseta de entrenamiento del equipo malagueño, que la lucirá durante los calentamientos de sus partidos a lo largo de esta temporada 2026-27, tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League (BCL).

La imagen de la Cueva de Nerja estará presente tanto en los encuentros disputados en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, como en los que el Unicaja dispute fuera de la ciudad.

Además, la imagen de la Fundación también tiene presencia en diferentes espacios publicitarios del pabellón deportivo malagueño y las citadas camisetas de calentamiento podrán adquirirse en la tienda del recinto de la Cueva de Nerja.