Pretemporada
Unicaja-Real Madrid, último partido del Trofeo Costa del Sol: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión
El equipo verde, invicto en lo que va de pretemporada, se presenta en el Martín Carpena ante el nuevo proyecto merengue de Pedro Martínez
El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta tiene este fin de semana su puesta de largo ante la "marea verde". Los de Los Guindos juegan este sábado por primera vez en lo que va de pretemporada en el Martín Carpena. El nuevo Unicaja 2026/2027 se mide nada más y nada menos que al Real Madrid, partido que decidirá el nombre del campeón del Trofeo Costa del Sol 2026.
Muchos debuts
El duelo ante el Real Madrid servirá para que se estrenen con la camiseta verde y morada los fichajes realizados este mercado estival: Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Simonas Lukosius, Amine Noua y Willy Hernangómez. Por supuesto, también será el primer día como técnico cajista en la que será su nueva casa Txus Vidorreta, el técnico que ha sustituido a Ibon Navarro al frente del vestuario cajista.
Lleno total
El Martín Carpena se llenará hasta la bandera para el partido entre el Unicaja y el Real Madrid. Ya hace tres días que no quedan entradas para un duelo que a pesar de ser amistoso, siempre está cargado de morbo.
Horario del Unicaja-Real Madrid
El encuentro contra el equipo blanco se jugará este sábado, 12 de septiembre, a partir de las 19 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.
¿Dónde se podrá ver por TV?
El encuentro entre cajistas y merengues se verá en directo a través de las cámaras de 101 Televisión. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y se podrán consultar las estadísticas.
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