Vidorreta, tras ganar al Tenerife en el Costa del Sol: «Hernangómez se ha hecho grande en ataque y defensa y es una buena noticia para él y para el equipo»

Txus Vidorreta terminó satisfecho con la victoria del Unicaja ante La Laguna Tenerife en el Trofeo Costa del Sol, aunque con la prudencia lógica de un equipo que todavía está en plena construcción. El técnico cajista destacó los mejores tramos de su equipo, especialmente el arranque del partido y los minutos finales, en los que apareció la figura de Willy Hernangómez para inclinar el duelo del lado malagueño.

«Hemos tenido buenas sensaciones al principio, los 15 primeros minutos en ataque y en defensa. Bajamos nuestra intensidad defensiva al final del segundo cuarto, lo que les ha permitido a ellos llegar vivos al descanso. Fueron mejores ellos tras el intermedio, pero volvimos a jugar a buen nivel los últimos cinco minutos, con un Hernangómez haciéndose grande en ataque y defensa, y con un triple anotado por Cameron Hunt decisivo», explicó el entrenador del Unicaja.

Buenas señales, pero camino por recorrer

Vidorreta quiso quedarse con la parte positiva del encuentro, aunque también dejó claro que el equipo necesita tiempo para ser más consistente. «Me quedo con las cosas buenas, pero sé que nos queda mucho camino por recorrer para ser más sólidos. Somos un montón de gente nueva, algunos recién llegados, y hay que mejorar. Pero estoy satisfecho», afirmó.

Perry entra a canasta. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

El técnico valoró especialmente que el Unicaja haya sido capaz de competir pese a las dificultades de esta fase de la preparación. La Ventana FIBA ha condicionado el trabajo del grupo y varios jugadores han llegado más tarde o con menos sesiones acumuladas. Por eso, el entrenador entiende que el proceso de crecimiento todavía está lejos de completarse. «Teniendo en cuenta los cuatro jugadores que han estado fuera por la Ventana FIBA, ser competitivos como lo estamos siendo es una muy buena noticia. Creo que en ese proceso de transformación del equipo, está claro que con 16-18 arriba cuesta mantener el cuchillo entre los dientes. Hoy no hemos podido, pero acabaremos haciéndolo», señaló.

Willy, una gran noticia

El nombre propio de la noche fue Willy Hernangómez. El pívot internacional fue clave en el tramo decisivo y Vidorreta no ocultó su satisfacción por el rendimiento del nuevo referente interior cajista. «Hernangómez ha estado bien todo el partido y muy bien al final. Los números así lo dicen y es una buena noticia. Yo pensé que le iba a costar más hacer un buen partido y ya lo ha hecho. Genial para todos y especialmente para él y para el equipo», aseguró.

El entrenador también destacó la aportación del resto de fichajes, aunque recordó la importancia de recuperar el mejor nivel de los jugadores que ya formaban parte del bloque. «Todos los nuevos han aportado. Necesitamos recuperar también a los que ya estaban porque eso es lo que nos va a hacer ser mejores», apuntó.

Brazdeikis mostró que puede ser importante. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

La «marca Unicaja»

Vidorreta insistió en que su Unicaja quiere mantener una identidad reconocible. El técnico no pretende romper con lo que ha hecho grande al equipo en las últimas temporadas, sino potenciarlo con sus propias ideas. «El Unicaja es un equipo que quiere correr y yo quiero que corra. Y que reparta el balón cuando no puede correr. Es la “marca Unicaja”, que lo ha hecho muy bien todas estas temporadas y por eso ha ganado tantos títulos», explicó.

En esa línea, el entrenador valoró la defensa de los mejores tramos del partido y algunas acciones ofensivas que resumen lo que quiere de su equipo. «Hoy me ha gustado mucho la defensa del principio y del final del partido. Creo que en ataque nos falta un poco de recorrido, pero me gusta cuando Perry suelta la bola a Hunt y se tira un triple, lo mete, y ganamos el partido», afirmó.

Una afición «top»

Vidorreta también tuvo palabras para la afición cajista, justo antes de que el sábado el Unicaja y el Real Madrid se citen en el Palacio Martín Carpena en un partido para el que ya no quedan localidades. El técnico fue rotundo al valorar el papel del público del Unicaja. «La afición es top. Es número 1 a nivel europeo. Siempre ha llevado al equipo en buena línea. Somos nosotros los que tenemos que ofrecer nuestra energía para hacerles felices», dijo.

El Unicaja continúa dando pasos en su preparación. La victoria ante Tenerife no deja conclusiones definitivas, pero sí señales positivas: el equipo compite, los fichajes empiezan a aparecer, Willy ya ofrece una actuación de peso y Vidorreta empieza a reconocer tramos de la identidad que quiere construir.