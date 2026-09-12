El Real Madrid no da ninguna opción al Unicaja en la final del Torneo Costa del Sol: 74-113

Es solo pretemporada. No hay que sacar conclusiones apocalípticas. Pero la verdad es que el Real Madrid le dio un soberano baño al Unicaja este sábado en la final del Torneo Costa del Sol. Los verdes aguantaron el tipo en el primer cuarto, pero a partir de ahí, el rival hizo lo que le vino en gana con un Unicaja con mucha más voluntad que acierto, con pocas ideas en ataque, superado en defensa y con muy poco baloncesto que oponer a un Real Madrid eléctrico, acertadísimo, con un banquillo infinito y que apunta a favorito número 1 para ganar esta próxima Liga Endesa.

Fue solo un partido más de pretemporada, pero es verdad que no todos los amistosos son iguales. Y es que un Unicaja-Real Madrid, sea en el mes que sea, y sea de la competición que sea, siempre es algo más que un partido. Sobre todo, si el escenario es el Martín Carpena, una cancha siempre caliente, pero de manera especial cuando el que asoma por el túnel de vestuarios es el equipo merengue. Por eso dio mucha rabia que el equilibrio del marcador solo durara 10 minutos.

Cameron Hunt fue de más a menos, como el equipo. / Gregorio Marrero / LMA

Seis debuts

Los nuevos vivieron su primer día vestidos de verde al amparo de su gente. Hubo de todo. Hunt mostró en el arranque del partido que puede ser un jugador importante para este nuevo proyecto. Willy también tuvo buenos minutos. Dará rebote bajo el aro y puntos porque tiene facilidad para anotar. Pantzar es otro que no necesita mucho para producir. Va a jugar al "1" y al "2" y será muy protagonista todo el curso. Noua no estuvo bien. Ni en ataque ni en defensa. Acaba de llegar y tiene pinta de que va a necesitar tiempo. Los lituanos Brazdeikis y Lukosius, esta vez, estuvieron lejos de las prestaciones de partidos anteriores. Tranquilidad con todos, que estamos a mitad de septiembre.

Mucho mejor el Real Madrid

Empezó vibrante el partido. Mucha igualdad, con dos equipos que brillaron más en ataque que en defensa. El primer gran protagonista fue Cameron Hunt. El escolta hizo 13 de los primeros 22 puntos del equipo, obligando a Pedro Martínez a parar el partido con +5 para los verdes, 22-17. La verdad es que los primeros 10 minutos fueron bastante interesantes, con cambio de golpes en un lado y otro de la pista. El primer cuarto se cerró con 27-25.

David Kravish todavía está lejos de su mejor forma. / Gregorio Marrero / LMA

Campazzo asumió protagonismo en ataque para el Real Madrid... y ahí cambió el partido. Los ataques del Unicaja que en el primer cuarto entraban, ahora no tenían premio. Txus Vidorreta tuvo que mandar a los suyos al rincón de pensar con -5 en el marcador, 29-34 y 7.50 para el descanso. La charla no arregló los problemas. Siguió el Unicaja perdido en la pista y con una evidente sequía anotadora. Un parcial de 0-10 colocó al Madrid 15 arriba. El rival fue el amo y señor del partido, que al descanso estaba ya virtualmente decidido con un demoledor 36-55.

Luwawu-Cabarrot hurgó en la herida del Unicaja en el arranque del tercer cuarto. La diferencia se fue por encima de los 20 puntos. Perry fue el único que vio aro. Una canasta de Maledon puso el +28 en un Carpena ya rendido a la evidencia. Vidorreta movió el banquillo, buscó alternativas de todo tipo en su pizarra, pero nada de nada.

El partido entró en el último cuarto con 52-80. Ya sin ninguna historia que contar y con el único aliciente de ver si el Unicaja, al menos, maquillaba el marcador. La defensa del Madrid se relajó una miaja y el partido se cerró con un 74-113, tan contundente como merecido.

Brazdeikis, uno de los debutantes. / Gregorio Marrero / LMA

Ficha técnica

74 - Unicaja (27+9+16+22): Perry (16), Hunt (15), Brazdeikis (4), Barreiro (4), Kravish (4) -quinteto inicial- Pantzar (10), Lukosius (0), Djedovic (6), Tyson Pérez (0), Díaz (2), Noua (2), Hernángomez (11).

113 - Real Madrid (25+30+25+33): Campazzo (15), Luwawu-Cabarrot (16), Abalde (5), Pradilla (6), Tavares (4) -quinteto inicial- Maledon (19), Okeke (10), Deck (10), Feliz (6), Jones (6), Sarr (11), Llull (5).

Árbitros: Joaquín García, Alberto Sánchez y Javier Ávila.

Incidencias: Partido amistoso correspondiente al XV Torneo Costa del Sol disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 10.681 espectadores.

El UCAM, próximo reto

La última semana antes de que arranque la Liga Endesa tendrá dos amistosos más para que el Unicaja cierre su preparación y mejore la imagen. Este jueves 17, en Jaén, los de Vidorreta se medirán al UCAM Murcia, en el Olivo Arena. Otro test de mucho prestigio ante un presunto rival directo por ese segundo escalón liguero por detrás de los cuatro grandes. Ya el domingo, examen final de pretemporada, en Santiago, frente al Monbus Obradoiro, que está de vuelta en la Liga Endesa tras su paso por la Primera FEB. Dos últimos amistosos antes de que arranque lo bueno. ¡Qué ganas!