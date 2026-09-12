Unicaja-Real Madrid: El Martín Carpena decide el campeón del Torneo Costa del Sol 2026

La pretemporada del Unicaja sigue subiendo escalones en su dificultad. Tras Melilla Baloncesto (Segunda FEB), Caja 87 Sevilla (Primera FEB) y La Laguna Tenerife, el nuevo proyecto verde y morado, a las órdenes ahora de Txus Vidorreta, se presenta este sábado ante su afición para jugarse el título del prestigioso Torneo Costa del Sol contra el Real Madrid de Pedro Martínez.

Lleno total

A partir de las 19 horas, el Martín Carpena se llenará hasta los topes para vivir un partido de pretemporada de esos que tienen poco de amistosos. Esta vez, además, todas las estrellas de ambos equipos están listas para la batalla en un verano sin competición internacional. O sea, que nos esperan 40 minutos en los que habrá más fuego real del que se puede suponer en un duelo de pretemporada.

Para la «marea verde» será su primer día con Txus Vidorreta y también con seis jugadores, que se estrenarán de verde y morado: Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Simonas Lukosius, Amine Noua y Willy Hernangómez.

La verdad es que este nuevo Unicaja 26/27 tiene una cara muy renovada respecto al que terminó la pasada temporada, todavía con Ibon Navarro al frente. Un equipo que hasta abril cumplió con las expectativas (fue fea la eliminación copera, pero el rival era el propio Real Madrid), pero que es verdad que tuvo un mes y medio final muy negativo de resultados y también de imagen.

Nuevos fichajes

Será muy interesante ver a los nuevos fichajes verdes en una prueba de tanta exigencia como la que tiene en estos 40 minutos que cerrarán el Torneo Costa del Sol 2026.

Vidorreta no podrá contar con Yannick Nzosa ni con Tyler Kalinoski, al que se espera ya para la próxima semana en los dos últimos amistosos ante UCAM Murcia y Obradoiro. Sí estarán los otros 12 jugadores de la primera plantilla, que todavía espera el fichaje de otro pívot más que haga más compacto el juego interior.

Imagen del Real Madrid-La Laguna en San Pedro de Alcántara. / Jorge Zapata/EFE

Rival de postín

El Real Madrid tiene también muchos jugadores nuevos. Jantunen o Luwawu-Cabarrot son dos de esas caras nuevas de un equipo que arrancará la temporada como máximo candidato al título de la ACB y como uno de los máximos aspirantes también a estar, e incluso ganar, la Final Four de la Euroliga.

El verano ha sido muy largo. Demasiado. Todavía faltan un par de semanas más para que arranque la Liga Endesa, pero este partido en el Martín Carpena (19 horas) parece un aperitivo perfecto de buen baloncesto de cara a lo que esté por venir en esta ilusionante temporada 2026/2027. Partidazo a la vista.