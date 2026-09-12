Torneo Costa del Sol
Unicaja-Real Madrid: El Martín Carpena decide el campeón del Torneo Costa del Sol 2026
Los de Txus Vidorreta y los de Pedro Martínez se juegan el título del prestigioso trofeo veraniego en una interesante finalísima, a partir de las 19 horas, para la que ya no quedan entradas a la venta
La pretemporada del Unicaja sigue subiendo escalones en su dificultad. Tras Melilla Baloncesto (Segunda FEB), Caja 87 Sevilla (Primera FEB) y La Laguna Tenerife, el nuevo proyecto verde y morado, a las órdenes ahora de Txus Vidorreta, se presenta este sábado ante su afición para jugarse el título del prestigioso Torneo Costa del Sol contra el Real Madrid de Pedro Martínez.
Lleno total
A partir de las 19 horas, el Martín Carpena se llenará hasta los topes para vivir un partido de pretemporada de esos que tienen poco de amistosos. Esta vez, además, todas las estrellas de ambos equipos están listas para la batalla en un verano sin competición internacional. O sea, que nos esperan 40 minutos en los que habrá más fuego real del que se puede suponer en un duelo de pretemporada.
Para la «marea verde» será su primer día con Txus Vidorreta y también con seis jugadores, que se estrenarán de verde y morado: Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Simonas Lukosius, Amine Noua y Willy Hernangómez.
La verdad es que este nuevo Unicaja 26/27 tiene una cara muy renovada respecto al que terminó la pasada temporada, todavía con Ibon Navarro al frente. Un equipo que hasta abril cumplió con las expectativas (fue fea la eliminación copera, pero el rival era el propio Real Madrid), pero que es verdad que tuvo un mes y medio final muy negativo de resultados y también de imagen.
Nuevos fichajes
Será muy interesante ver a los nuevos fichajes verdes en una prueba de tanta exigencia como la que tiene en estos 40 minutos que cerrarán el Torneo Costa del Sol 2026.
Vidorreta no podrá contar con Yannick Nzosa ni con Tyler Kalinoski, al que se espera ya para la próxima semana en los dos últimos amistosos ante UCAM Murcia y Obradoiro. Sí estarán los otros 12 jugadores de la primera plantilla, que todavía espera el fichaje de otro pívot más que haga más compacto el juego interior.
Rival de postín
El Real Madrid tiene también muchos jugadores nuevos. Jantunen o Luwawu-Cabarrot son dos de esas caras nuevas de un equipo que arrancará la temporada como máximo candidato al título de la ACB y como uno de los máximos aspirantes también a estar, e incluso ganar, la Final Four de la Euroliga.
El verano ha sido muy largo. Demasiado. Todavía faltan un par de semanas más para que arranque la Liga Endesa, pero este partido en el Martín Carpena (19 horas) parece un aperitivo perfecto de buen baloncesto de cara a lo que esté por venir en esta ilusionante temporada 2026/2027. Partidazo a la vista.
- Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
- La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
- La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
- El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
- El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída
- Málaga se prepara para el rodaje de ‘Far Cry’
- El mejor helado de toda Europa se hace en la costa de Málaga: 100% sin gluten, con base de ricota, salsa de mandarina y un toque de pistacho
- Elisa Pérez de Siles se despide del Ayuntamiento de Málaga: 'Cambio de lugar pero no cambio de compromiso