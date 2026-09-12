Vidorreta: "Kalinoski está lesionado, Kravish y Tyson van a tardar, y Alberto y Djedovic tienen que volver"

Txus Vidorreta compareció en rueda de prensa después de la derrota del Unicaja contra el Real Madrid en el Torneo Costa del Sol. El técnico cajista achacó a la frustración de los jugadores cuando se salieron los tiros en el segundo cuarto, a la poca solidaridad defensiva y al estado físico: "Kalinoski está lesionado, Kravish y Tyson van a tardar, y Alberto y Djedovic tienen que volver".

Balance

"Ha sido un partido que no ha tenido color desde el minuto 15. Hemos jugado bien hasta ahí con buenos momentos en ataque y alguno muy bueno en defensa. Hemos generado situaciones cómodas de ventaja. Cuando hemos intentado consolidarla, se nos han salido muchos tiros. Nos hemos frustrado, no hemos defendido los primeros segundos de sus ataques y han anotado en pintura, hemos sido poco solidarios con bandejas. Hemos tratado de recortar los 19 puntos, pero no ha sido posible. Han jugado con confianza. Es un test que termina de la manera que no queríamos, pero nos sirve para extraer muchas conclusiones de que estamos en un proceso largo que nos tiene que llevar a mejorar baloncesto colectivo. Tuvimos 20 minutos buenos ante Tenerife y ahora 15".

Tiempo para el proyecto

"Es un torneo de tan alto nivel que cuando estás en la preparación es difícil extraer conclusiones más allá de ganar al tercero de la ACB y perder con el subcampeón de Europa. Lo que más nos falta es mantener la calma y no hacer tiros precipitados cuando las cosas salen mal. Los automatismos. Hay jugadores nuevos en la competición y que han tenido poco tiempo para trabajar. Nos falta ser mucho más solidarios en defensa. Había canastas en la primera parte sin jugadores en pintura. Es algo que se va a corregir de manera inmediata. Cuando íbamos 20 abajo, nos ha faltado solidez en el uno contra uno. Son aspectos claves del baloncesto de siempre y tendremos que trabajar, necesitamos tiempo".

Adaptación de los jugadores

"Esto me preocuparía en el cuarto mes, en la primera semana en la que tengo a los jugadores... Me ocupa en la obligación que tenemos para corregirlo. Tenemos un equipo que ha hecho 80-121 al Baskonia. Estamos en un proceso de formación, hay algunos que van más rápido porque tienen un título la semana que viene. Se han quedado fuera algunos que ya estaban fuera el año pasado. Veníamos de hacer un gran esfuerzo el jueves teniendo en cuenta la situación física que tenemos. Muchos jugadores del año pasado están lesionados y volviendo... Kalinoski está lesionado, las recuperaciones de Kravish y Tyson van a tardar, y también el estado de forma de Alberto y Djedovic".

Velocidad del Real Madrid

"Está claro que tienen una dinámica muy diferente. Después de un año sin títulos, tienen uno el año que viene. Tienen 10 jugadores de altísimo nivel que continúan, solo han incorporado a Damian Jones y Sarr. Cabarrot viene de ser de los mejores en ACB y Pradilla sigue con el entrenador. Nosotros teníamos a casi un quinteto nuevo, a los antiguos los estamos recuperando. Estoy muy satisfecho con los minutos de Djedovic. Cuando ha salido nos ha aportado cosas. Estamos en un proceso de construcción. En la rotación de 10 jugadores básicos, hay seis nuevos que son los que más están jugando. Perry es el único de los que estaban que está en 20 o por encima".

Cameron Hunt fue el mejor de los nuevos en el Martín Carpena. / Gregorio Marrero

Conceptos básicos en defensa

"Lo hicimos muy bien y bien también por minutos, hay que hacerlo con continuidad. Lo que nos ha faltado es un concepto básico como la primera y la segunda ayuda. Damos por supuesto cosas cuando llegamos a los equipos y a veces hay quedar un paso atrás para ir a los básicos. Encontramos situaciones que nos anotan en pintura y hay veces que no hay nadie en pintura. Es una situación de defensa colectiva con todos los conceptos. Es lo que hay que mejorar y quienes más tienen que mejorar son los que están en el lado débil. No les tiene que preocupar que su hombre no la meta. Son los conceptos a mejorar en primer lugar".