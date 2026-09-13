La defensa y el juego interior, los retos inminentes de Txus Vidorreta para su Unicaja 2026/2027

El Unicaja de Txus Vidorreta sigue creciendo. La pretemporada avanza, los partidos empiezan a dejar las primeras pistas y el nuevo proyecto verde y morado va acumulando minutos, automatismos y sensaciones. Después de cuatro encuentros preparatorios, hay detalles positivos, jugadores que empiezan a encontrar su sitio y una idea de equipo que poco a poco va tomando forma. Pero también hay dos apartados que aparecen como los retos más inmediatos para el cuerpo técnico: la defensa y el juego interior, bastante mermado.

No es una situación preocupante. Al menos no todavía. La pretemporada está precisamente para eso: para probar, corregir, ajustar roles y detectar dónde necesita mejorar el equipo antes de que empiece la competición oficial. Más aún en un Unicaja que ha cambiado mucho. Hay media plantilla nueva, entrenador nuevo, staff nuevo y una forma diferente de entender el juego. Todo eso necesita tiempo, entrenamientos y partidos.

Los jugadores del Unicaja saludan a la afición en su vuelta al Carpena. / Gregorio Marrero

Un equipo todavía en construcción

Vidorreta no ha llegado a un bloque continuista. El Unicaja ha abierto una nueva etapa después de casi cuatro temporadas con Ibon Navarro al frente del banquillo y eso obliga a reconstruir muchas cosas. No solo cambian nombres. Cambian hábitos, normas defensivas, conceptos ofensivos, jerarquías y maneras de competir.

En ese contexto, es lógico que el equipo todavía muestre altibajos. Hay jugadores que están aprendiendo sistemas, otros que deben adaptarse a nuevos compañeros y varios fichajes llamados a tener peso que todavía necesitan rodaje para ofrecer su mejor versión. La pretemporada deja señales, pero no dicta sentencias.

El reto de Vidorreta será convertir esa suma de piezas en un equipo reconocible. Y para eso, la defensa y el juego interior aparecen ahora como los dos grandes focos de trabajo.

La defensa, una cuestión de tiempo y hábitos

La defensa es el primer gran ajuste pendiente. El Unicaja necesita ser más sólido, más constante y más agresivo en determinados tramos. No basta con tener energía o buenos momentos atrás. Un equipo que quiere competir por títulos necesita una defensa fiable, capaz de sostenerle también en los días de menor acierto ofensivo. Contra el Real Madrid, cuando los tiros no entraron, el equipo dejó de defender.

Ahí el proceso requiere tiempo. Defender bien no depende solo de la actitud individual. También exige coordinación, comunicación, ayudas bien ejecutadas, control del rebote y conocimiento colectivo. En una plantilla con tantas caras nuevas, esos mecanismos todavía están en fase de construcción.

Vidorreta tendrá que acelerar esa adaptación sin quemar etapas. El Unicaja debe recuperar cuanto antes una identidad defensiva sólida, una de las bases que cualquier equipo competitivo necesita para sobrevivir en la Liga Endesa y en Europa.

El juego interior, otro frente abierto

El otro foco de mejora está cerca del aro. El juego interior del Unicaja tiene que crecer. Se necesita más contundencia, más continuidad y más presencia en la pintura, tanto en ataque como en defensa. Es una zona clave, especialmente en una temporada en la que el calendario volverá a exigir fondo de armario y respuesta física.

El club sigue buscando una pieza más para reforzar el puesto de pívot. La plantilla tiene solo 4 interiores puros a estas alturas (Noua, Tyson Pérez, Kravish y Hernangómez), muy pocos recursos humanos para la pintura. La dirección deportiva mantiene abierto el mercado para completar esa rotación. No se trata solo de sumar un nombre más, sino de encontrar un perfil que eleve la competencia interna, dé mayor protección física y permita a Vidorreta disponer de más soluciones durante una temporada larga. El famoso "bicho". La baja de Yannick Nzosa, lesionado en Melilla y con unos tres meses de recuperación por delante, es otro problema que reduce margen en la rotación y obliga a ajustar planes en esta fase inicial.

Margen de mejora antes de que arranque la temporada

La lectura, pese a todo, debe ser moderadamente optimista. Que después de cuatro partidos de pretemporada aparezcan defectos claros no es una mala noticia. Al contrario: permite al cuerpo técnico saber dónde debe insistir. Lo importante no es llegar perfecto a septiembre, sino crecer con sentido y alcanzar el inicio oficial con una base reconocible.

El Unicaja tiene talento, profundidad y piezas para construir un equipo competitivo. Pero todavía necesita tiempo, además de cerrar definitivamente su plantilla. La defensa debe hacerse más fiable y el juego interior debe ganar peso. Son los dos retos inmediatos de Vidorreta, los dos apartados que marcarán buena parte del trabajo de las próximas semanas.

La pretemporada no ha terminado de definir al nuevo Unicaja, pero sí empieza a señalar el camino. Hay margen, hay plantilla y hay entrenador. Ahora toca ajustar.