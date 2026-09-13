El Unicaja volvió al Martín Carpena junto a su afición 112 días después

¡112 días han tenido que pasar para volver a disfrutar del baloncesto en el Martín Carpena! Casi cuatro meses. Si no ha sido el verano y la espera más larga, bastante se tiene que parecer, pero la mejor de las noticias es que el nuevo proyecto del Unicaja está de vuelta en casa en la tradicional presentación durante el Torneo Costa del Sol contra el Real Madrid.

Desde el 23 de mayo no sonaba el bote del balón en un partido del Palacio verde y morado. Los cajistas han jugado en Melilla, Córdoba y Rincón de la Victoria, pero cualquier escenario es incomparable al de volver a casa. Sin play de off de por medio, la afición tenía muchísimas ganas de volver a ver a su equipo y se llenó la grada. El club de Los Guindos ya había colgado el ‘no hay entradas’ y no decepcionó el ambiente.

Estrenos ante la nueva afición

Fue una buena oportunidad para darle una calurosa bienvenida a los nuevos. Debutaron en el Carpena con la camiseta malagueña Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Simonas Lukosius, Ignas Brazdeikis, Amine Noua y Willy Hernangómez. Por supuesto, Txus Vidorreta. El técnico bilbaíno se llevó la primera ovación a su favor y se dirigió de cara a la afición para agradecérselo de forma muy especial.

En realidad, el partido no tuvo demasiada intensidad competitiva. Llegó a su fin en los primeros minutos del segundo cuarto y el público se fue apagando cuanto mayor se hizo la diferencia. De los pocos que pudo disfrutar algo más de su nueva afición fue Cameron Hunt después de un primer cuarto implacable en el que anotó más de 10 puntos. A partir de ahí, como el encuentro, poco más.

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3 de octubre, vuelta definitiva

Con este anticipo saciado para calmar el gusanillo de baloncesto, la próxima vez llegará la hora de la verdad. Será el 3 de octubre contra La Laguna Tenerife en la segunda jornada de la Liga Endesa. La primera será contra el Real Madrid en el Movistar Arena, el orden inverso a este Torneo Costa del Sol. Hasta entonces, quedarán tres semanas para que el Martín Carpena vuelva a abrir sus puertas en partido oficial.