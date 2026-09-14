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La lesión del ex del Unicaja Darío Brizuela se queda en un susto: el Barça descarta daños graves

El escolta blaugrana sufre una fuerte contusión en la pierna derecha, pero las pruebas descartan lesiones óseas y articulares

Darío Brizuela, en el momento de su lesión.

Darío Brizuela, en el momento de su lesión. / Sport

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Emilio Fernández

Emilio Fernández

El susto con Darío Brizuela queda, de momento, en una lesión menos grave de lo que podía parecer en un primer momento. El escolta del Barça, exjugador del Unicaja, sufre una fuerte contusión en la pierna derecha, aunque las pruebas médicas realizadas este lunes han descartado lesiones óseas y articulares asociadas, según ha confirmado el club azulgrana.

Brizuela padeció la dolencia este domingo durante la final de la Lliga Catalana, en la que el Barça se impuso al iLerna Lleida por 96-87 en Tarragona. La acción encendió las alarmas en el equipo catalán, especialmente por tratarse de un jugador importante dentro de la rotación exterior y por producirse a las puertas del inicio oficial de la temporada.

Pendiente de evolución

El comunicado del Barça rebaja la preocupación inicial, aunque no fija todavía una fecha concreta para el regreso del internacional español a la competición. La entidad azulgrana precisa que su participación en los próximos partidos dependerá de la respuesta al tratamiento efectuado.

Es decir, Brizuela queda pendiente de evolución. No existe una lesión estructural grave, pero el golpe sufrido en la pierna derecha obligará a valorar día a día sus sensaciones antes de decidir si puede estar disponible en los próximos compromisos del equipo.

Darío Brizuela, junto a Ibon Navarro en la imagen, tiene un año más de contrato con el Unicaja. | ACB PHOTO

Darío Brizuela, junto a Ibon Navarro en la imagen, tiene un año más de contrato con el Unicaja. | ACB PHOTO / ACB.CON

Otra baja para el Barça

La situación física de Brizuela se suma a los problemas que ya arrastra el Barça en este tramo de preparación. El conjunto azulgrana también tiene las bajas del ala-pívot Tosan Evbuomwan y del pívot Yoan Makoundou, por lo que la evolución del escolta vasco será seguida con especial atención por el cuerpo técnico.

Para el jugador, la noticia positiva es que las pruebas han descartado daños óseos y articulares. El golpe le obligará a parar o, al menos, a trabajar con cautela en los próximos días, pero el diagnóstico evita un escenario más preocupante.

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Brizuela, muy recordado en Málaga por su etapa en el Unicaja, seguirá ahora tratamiento específico para recuperarse de la contusión y comprobar cuándo puede volver a entrar en los planes del Barça.

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