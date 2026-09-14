UCAM y Obradoiro, últimos test de la pretemporada para el Unicaja

El Unicaja entra en la recta final de la pretemporada. El equipo de Txus Vidorreta afronta esta semana sus dos últimos amistosos antes de que arranque la competición oficial. Dos pruebas importantes para medir la evolución de un proyecto todavía en construcción. Primero será el UCAM Murcia, este jueves en Jaén a las 20.00 horas. Después llegará el turno del Obradoiro, el domingo en Santiago de Compostela.

Serán los dos últimos ensayos antes del estreno en la Liga Endesa, previsto para el domingo 27 de septiembre en la pista del Real Madrid. Un arranque de máxima exigencia para un Unicaja que todavía busca ajustar piezas, consolidar automatismos y llegar con mejores sensaciones a una primera jornada que no concede margen de adaptación.

Cuatro partidos y una derrota que dejó aviso

El balance cajista hasta ahora es de tres victorias y una derrota en la pretemporada. El Unicaja ganó al Melilla, al Caja 87 y a La Laguna Tenerife, pero cayó con mucha claridad ante el Real Madrid en el Torneo Costa del Sol. Una derrota dura, por marcador y por sensaciones, porque el equipo solo pudo competir de verdad durante los primeros diez minutos antes de verse claramente superado por el conjunto blanco.

Ese partido dejó un aviso evidente. El Unicaja tiene recursos, talento y margen de crecimiento, pero todavía necesita mucha más continuidad para competir contra rivales de máximo nivel. La diferencia con el Real Madrid fue demasiado amplia y obliga al equipo a aprovechar esta última semana de preparación para corregir errores, elevar la solidez defensiva y mejorar la respuesta cuando el partido sube de exigencia.

El Unicaja perdió con el Real Madrid. / Gregorio Marrero / LMA

El UCAM, una prueba física en Jaén

El primer test llegará este jueves ante el UCAM Murcia en el Olivo Arena de Jaén. No será un amistoso cualquiera. El conjunto murciano siempre exige desde el físico, el contacto, el rebote y la dureza defensiva. Es justo el tipo de rival que puede servir a Vidorreta para medir si el Unicaja ha dado un paso adelante después del golpe recibido ante el Real Madrid.

El equipo cajista necesita recuperar sensaciones competitivas. Más allá del resultado, el foco estará en la intensidad, la concentración y la capacidad para sostener buenos minutos durante más tiempo. También será una oportunidad para seguir integrando a los nuevos fichajes, afinar roles y comprobar cómo responde la rotación interior y exterior en un partido incómodo.

El UCAM, próximo rival. / EFE

Obradoiro, último examen antes de la ACB

Tres días después, el Unicaja viajará a Santiago de Compostela para medirse al Obradoiro. Será el último amistoso de la pretemporada y, por tanto, la última fotografía antes de empezar el curso oficial. El equipo gallego, recién ascendido a la Liga Endesa, ofrecerá otro tipo de examen, en una pista de tradición ACB y con la motivación de presentarse ante su afición.

Para Vidorreta, el duelo en Fontes do Sar será especialmente útil para cerrar conclusiones. A esas alturas, el técnico cajista ya tendrá una imagen bastante clara de cómo llega el equipo al inicio de la temporada. El Unicaja no tiene que estar todavía en su mejor versión, pero sí necesita mostrar una evolución reconocible, más seguridad en los tramos difíciles y mayor equilibrio entre ataque y defensa.

Perry bota el balón ante Campazzo. / Gregorio Marrero / LMA

Una semana para ajustar antes del Real Madrid

La pretemporada ha servido para empezar a ver pinceladas del nuevo Unicaja, pero también para confirmar que el equipo necesita tiempo. Hay muchos jugadores nuevos, un entrenador nuevo y una idea que debe ir asentándose poco a poco. La buena noticia es que han aparecido momentos de buen baloncesto. La menos positiva, que todavía hay desconexiones demasiado pronunciadas.

UCAM Murcia y Obradoiro llegan, por tanto, en el momento justo. Son los dos últimos tests antes de la verdad. Dos partidos para competir, corregir, ganar confianza y llegar al debut liguero con más certezas. El domingo 27 espera el Real Madrid en la jornada 1 de la ACB 26/27. Y el Unicaja necesita aprovechar cada minuto de esta semana para presentarse en la Liga Endesa con una versión más sólida.