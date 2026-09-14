Willy Hernangómez, cara visible del nuevo Unicaja en la presentación de la Liga Endesa 2026/2027 este martes en Madrid

La Liga Endesa 2026/2027 empieza a ponerse de largo este martes en Madrid. Todavía quedan dos fines de semana para que arranque la competición, pero la ACB abrirá oficialmente el curso con su tradicional acto de presentación, esta vez compartido con la Liga Femenina Endesa. Por parte del Unicaja, habrá un representante de peso: Willy Hernangómez. No es una elección cualquiera, ya que Willy ha sido una de las grandes incorporaciones del verano cajista y uno de los nombres propios del nuevo proyecto de Txus Vidorreta, llamado a liderar una etapa diferente tras el final del ciclo de Ibon Navarro.

Uno de los grandes fichajes del nuevo Unicaja

La presencia de Willy en Madrid tiene un valor simbólico evidente. El Unicaja tiene un proyecto renovado que quiere seguir compitiendo desde otra estructura y con nuevos referentes. Han llegado 6 jugadores nuevos (falta un fichaje más) y WHG representa el cambio de proyecto del club de Los Guindos. es una nueva cara, con la que el Unicaja 26/27 quiere dar el pistoletazo de salida oficial a la campaña que está a punto de arrancar.

Mucho pasado cajista en Madrid

El acto tendrá además un marcado aroma malagueño por la presencia de varios jugadores con pasado en el Unicaja. Jaime Fernández representará a La Laguna Tenerife, Dani Díez acudirá como jugador del San Pablo Burgos, Olek Balcerowski lo hará con el Barcelona y Mario Saint-Supéry estará como una de las caras del Valencia Basket.

Cuatro nombres vinculados de una u otra forma a Los Guindos, que se cruzarán con Willy en una presentación cargada de historias paralelas. Jaime y Dani formaron parte de etapas recientes del club, Balcerowski fue una apuesta interior del Unicaja en la era Ibon y Saint-Supéry representa uno de esos talentos formados en la cantera cajista que ya hace camino propio en la élite.

Olek Balcerowski ficha por el Barça hasta 2028. / Barça Basket

Una Liga que se presenta antes de la Supercopa

El acto llegará en una semana todavía sin Unicaja en competición oficial, pero jugando dos amistosos ante el UCAM y el Obradoiro. El primer título del curso se jugará este próximo fin de semana en Badalona, con Joventut, Valencia Basket, Baskonia y Barcelona peleando por la Supercopa Endesa. El equipo malagueño no estará esta vez en esa primera batalla por el título, tras tres temporadas seguidas presentes en la cita supercopera, con el título de 2024 incluido.

Una tarde-noche muy baloncestística

La humorista Eva Soriano y el periodista Sergio Perela, de DAZN, serán los encargados de conducir un acto planteado como entretenimiento, en el que el baloncesto se cuenta desde el humor y la conversación, y que se complementará con la actuación musical de Inazio y Tere. Un evento que vivirán también cientos de aficionados, que se han apuntado en los últimos días a través de los canales sociales de Endesa, ACB y FEB.

Eva Soriano presentará el acto. / Yotele

Doble presencia malagueña en Madrid

La presentación también tendrá presencia malagueña en la Liga Femenina Endesa. El CAB Estepona estará representado por Meli Gretter en un acto histórico ya que por primera vez conjunto entre las dos competiciones. Un detalle más para una jornada en la que el baloncesto malagueño tendrá doble presencia en Madrid.