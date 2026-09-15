El Unicaja y el Impulso 360 Estepona se unen en una presentación histórica de la Liga Endesa y la Liga Femenina Endesa

A menos de dos semanas de que la Liga Endesa dé el pistoletazo de salida y a escasos días de que este mismo fin de semana llegue la Supercopa Endesa, la temporada 2026/27 nacional tuvo este martes su gran puesta de largo en la sede de la compañía energética con la participación de Willy Hernangómez como representante del Unicaja. Además, en una cita histórica que también contó con la presentación de la Liga Femenina Endesa y, con ella, el Impulso 360 Estepona.

El club de Los Guindos había estado ausente en los últimos años de este acto por su participación en las dos últimas ediciones de la Copa Intercontinental en Singapur y la posterior Supercopa. Este mes de septiembre, sin competición oficial hasta que el próximo día 27 debute en ACB contra el Real Madrid, la realidad competitiva es otra, más centrada en los primeros pasos del proyecto de Txus Vidorreta y en rodar al equipo en los amistosos.

Quedan uno este jueves contra el UCAM Murcia y otro la próxima semana frente al Monbus Obradoiro. Antes, el pívot cajista, uno de los fichajes estrellas de la nueva y renovada Liga Endesa, fue uno de los jugadores que mayor atención acaparó por parte de los medios de comunicación. Reconoce empezar esta temporada plagado de ilusión, aunque consciente de que la 'era Vidorreta' supone construir desde abajo los mecanismos del equipo.

Así que, de vuelta a este acto inaugural, el equipo cajista fue uno de los 16 equipos presentes. Además del pívot cajista, también estuvieron en el acto excajistas como el malagueño Mario Saint-Supéry (Valencia Basket), Olek Balcerowski (Barça), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife) y Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos). Completaron la nómina Eli John Ndiaye (Asisa Joventut), Guillem Vives (Casademont Zaragoza), Pep Busquets (FIATC Girona), Oriol Paulí (iLERNA Lleida), Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), Paul Jorgensen (Leyma Coruña), Felipe dos Anjos (Monbus Obradoiro), Kyle Kuric (MoraBanc Andorra), Jaime Pradilla (Real Madrid), Luke Petrasek (Surne Bilbao) y Kaiser Gates (UCAM Murcia).

Las únicas dos ausencias fueron el Baskonia y el Río Breogán. El equipo vitoriano disputaba este martes su último amistoso, ante el Bilbao, previo a la Supercopa Endesa, mientras que el conjunto del excajista Luis Casimiro está inmerso en la fase previa para lograr la clasificación a la fase de grupos de la Basketball Champions League.

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, y Antonio Martín, presidente de la ACB. / ACBPhoto/A. Nevado

Apoyo ACB y FEB

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, participó en el acto y reconoció: "Se visualiza algo como que el baloncesto es uno. Trabajamos para transmitir valores y poner en el mundo lo que es el baloncesto español. Nos vemos en reuniones para potenciar nuestro baloncesto y que sea el mejor de Europa. Si no hubiese coordinación entre las instituciones, es difícil potenciar el trabajo de los jugadores y los jugadores. Sin el esfuerzo de Endesa, sería muy muy difícil".

Antonio Martín, presidente de la ACB, aseguró: "Este año las plantillas vuelven a ser competitivas. Es difícil incluso clasificarse para la Copa del Rey. Vamos a ver una temporada vibrante porque no hay nada decidido desde el principio". Además, añadió que el objetivo de este curso ha sido aumentar la visibilización del baloncesto nacional, ya que entrará en acción y con más peso las televisiones autonómicas.

La LF Endesa y el Impulso 360 Estepona

Una de las grandes novedades de este año fue la presencia igualitaria de la Liga Femenina Endesa, con la representación del Impulso 360 Estepona por medio de Lucía Rodríguez.

Además, caprichos del destino, se ha producido en un contexto muy especial después de la medalla de bronce lograda por parte de la selección española en el Mundial de Alemania. Precisamente, estuvieron presentes representando a sus equipos las medallistas Alba Torrens (Azulmarino Palma), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Helena Pueyo (Valencia Basket) e Iyana Martín (Spar Girona), elegida en el mejor quinteto del Mundial y como mejor joven del torneo.

También estuvieron Esther Castedo (BAXI Ferrol), Laia Raventós (Cadí la Seu), Deva Bermejo (Celta Femxa Zorka), Andrea Vilaró (Durán Maquinaria Ensino), Ángela Salvadores (Inversus Gernika Bizkaia), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Khadija Faye (Mirai Euskotren), Aminata Sangaré (Innova TSN Leganés), Aleksandra Stanacev (Kutxabank Araski), Irati Etxarri (Movistar Estudiantes) y Marta Canella (Meins Avenida).