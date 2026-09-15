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Mercado de fichajes

El Valencia Basket, rival del Unicaja, ficha a Mirotic para competir con Osetkowski en el '4'

El vigente campeón de la Liga Endesa y la Supercopa Endesa se ha reforzado con el ala-pívot montenegrino internacional por España, libre después de desvincularse del AS Monaco

Nikola Mirotic, en un partido frente al Unicaja cuando aún vestía del Barcelona.

Nikola Mirotic, en un partido frente al Unicaja cuando aún vestía del Barcelona. / ACBPhoto

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

El Valencia Basket, rival del Unicaja en Liga Endesa, ha protagonizado este martes uno de los movimientos más sonados del baloncesto español después de fichar a Nikola Mirotic. El interior montenegrino internacional con España se ha desvinculado del AS Monaco después de que los problemas económicos hayan llevado al subcampeón de la Euroliga 2025 a desaparecer de la competición profesional.

Regreso de Mirotic a España

Así, el nuevo '4' taronja regresa a un baloncesto que conoce especialmente bien. Mirotic se formó en la cantera del Real Madrid, lo que la da la condición de cupo, se marchó posteriormente a la NBA y regresó a España para vestir la camiseta del Barça durante cuatro temporadas hasta que en 2023 puso fin a su etapa en la ACB. Pasó dos temporadas en Milán, una más en Mónaco y ahora vuelve para defender la camiseta del vigente campeón de la Liga Endesa.

"Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el interior montenegrino internacional con España Nikola Mirotic (2.08m, Podgorica, 11/02/1991, 35 años) para que se incorpore a nuestro Club para la temporada 2026-27. El jugador llega libre a Valencia Basket después de desvincularse del AS Monaco, equipo con el que la pasada temporada jugó el Playoff de la EuroLeague (11 puntos con un 39,3% en triples, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias para 12,7 de valoración en 31 partidos de la máxima competición continental) y al que ayudó a ganar un póker de títulos (Supercopa, Leaders Cup, Copa de Francia y Liga Francesa) con una tarjeta en el curso 2025-26 de 11,1 puntos con un 40,3% en triples y 3.7 rebotes", reza el comunicado del club.

Noticias relacionadas y más

Competencia para Osetkowski

Xavi Albert recibe así un fichaje de muchas garantías y que servirá de competencia directa para el excajista Dylan Osetkowski. El californiano tendrá que trabajar para ganarse los minutos contra el montenegrino y Mo Gueye, además de los '5' Nate Reuvers, Neal Sako y el también excajista Yankuba Sima. El primer paso llegará este fin de semana con la celebración de la Supercopa Endesa, donde Valencia defiende el título logrado en 2025 en el Martín Carpena.

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