Saint-Supéry: "El Unicaja es un club muy grande, pero la mejor decisión deportiva era el Valencia"

Mario Saint-Supéry fue uno de los grandes protagonistas de la presentación de la Liga Endesa. El malagueño vuelve a España solo un año después de abandonar el Unicaja y dar el salto a Estados Unidos y concentró gran parte de la atención mediática. Precisamente, aseguró que tener su casa más cerca ha sido uno de los motivos para volver, aunque lo tiene claro deportivamente: "El Unicaja es un club muy grande, pero la mejor decisión deportiva era el Valencia".

Vuelta a España

Su salida fue un bombazo dentro de la 'marea verde', pero su prioridad ha sido el desarrollo que hace el club taronja de sus jugadores: "Volver a estar cerca de mi familia, de mis amigos y de Málaga era muy importante para mí. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con la playita y el calor. Después, hablo de Valencia en general tanto en el masculino como en el femenino, tienen muy buen recorrido en el jugador nacional. En estos últimos años han sacado jugadores y jugadores increíbles. Pradilla se va al Madrid, Larry a la NBA... Son solo algunos ejemplos que demuestran que Valencia es un club que tiene buenos proyectos y que hace crecer al jugador".

Martio Saint Supéry jugará en el Valencia Basket. / Valencia Basket

En el horizonte tiene el Martín Carpena, al que volverá en diciembre por segunda vez como rival, ya lo hizo hace dos temporadas como jugador del Manresa -aunque en propiedad del Unicaja. Está "muy contento y muy ilusionado" porque allí le esperan su familia y sus amigos, aunque no será con la camiseta con la que se formó en Los Guindos: "Creo que es una decisión deportiva. Busco lo mejor para mí como jugador y mi entorno y yo consideramos que lo mejor era el Valencia".

Unicaja

¿Qué siente al no haber tenido la oportunidad de disputar una temporada al completo y con peso en la rotación como cajista? "No me apena, pero es algo de lo que todavía me queda un poco el gusanillo por así decirlo. Todo el mundo sabe que soy malagueño y siempre presumo de ello. El Unicaja es un club muy grande. Es verdad que habría estado muy bien, pero mi carrera lleva el camino que lleva y tengo que tomar las mejores decisiones para mí", aseguró.

Mario Saint-Supéry, este martes en la presentación de la Liga Endesa. / FEB/A. Nevado

Aunque sigue estando pendiente del equipo y valora "como malagueño y como aficionado" el nuevo proyecto: "Me parece que el Unicaja ha reconstruido muy bien el equipo. Tiene muy buenos jugadores, como Willy o Hunt, con quienes he tenido la suerte de compartir vestuario. Me parecen jugadores excepcionales y van a ayudar muchísimo al equipo. Les deseo todo lo mejor mientras no se crucen con nosotros".

Primer reto: Supercopa Endesa

A partir de ahí, tiene un reto de muchísima altura como es defender las filas del vigente campeón de la Liga Endesa y de la Supercopa, además de haber jugado el pasado curso la Final Four de la Euroliga. Precisamente, este fin de semana tiene su primer reto competunicajaitivo como es la Supercopa para demostrar que está de vuelta en la ACB.