Unicaja-UCAM Murcia, penúltimo amistoso de la pretemporada: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta apura sus últimos partidos de preparación en la pretemporada. Los verdes se miden este jueves al UCAM Murcia, en el que será el quinto choque preparatorio de cara al nuevo curso. Lo hará en un torneo que lleva el nombre del exjugador del Unicaja Alfonso Sánchez, quien defendió la camiseta malagueña durante 37 partidos a lo largo de cuatro temporadas (2004-2008).

Penúltima prueba

Después del mal partido contra el Real Madrid, en la final del Torneo Costa del Sol, los cajistas tratarán de recuperar las buenas sensaciones mostradas en los tres partidos anteriores al duelo contra los merengues. La verdad es que es una prueba de altura, ya que el UCAM se presenta como un rival directo de los cajistas esta próxima temporada, tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League.

Michael Forrest, una de las estrellas del UCAM Murcia. / Twitter

Horario del Unicaja-UCAM

El encuentro contra el equipo de Sito Alonso se jugará este jueves 17 de septiembre, a partir de las 20 horas, en el Olivo Arena de Jaén. Todavía quedan entradas a la venta para todos aquellos que quieran acompañar al equipo en este penúltimo partido de la pretemporada, que se cerrará este domingo con la visita en Santiago al Monbus Obradoiro, en el último amistoso antes de que arranque la Liga Endesa, el 27 de septiembre, en la cancha del Real Madrid.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre cajistas y murcianos se verá en directo esta vez en streaming a través del YouTube de Unicaja Baloncesto. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y se podrán consultar las estadísticas.