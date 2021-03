Nada hay como observar la naturaleza en vivo, sobre el terreno, pero cuando ello no es posible la tecnología acude en nuestra ayuda. Cada vez más cámaras graban en directo, de forma ininterrumpida a lo largo del día, a todo tipo de animales: aves en su nido, mamíferos en su madriguera, peces en el mar… Y, además, en los cinco continentes. Verde y Azul te muestra algunas ventanas abiertas a la naturaleza por las que puedes asomarte.

Hay que tener en cuenta que, al tratarse de un riguroso directo, puede haber momentos en que el animal en cuestión no esté presente, pero no te preocupes: regresará.

Águila calva. Isla Catalina (Los Ángeles, EE UU)

Explore.org es una plataforma que tiene repartidas cámaras a lo largo y ancho de los ecosistemas mundiales. Puedes observar desde una charca en África donde acuden los leones a beber, tiburones en el pacífico o insectos entregados a sus quehaceres cotidianos.

El águila calva que ves en esta cámara es el ave más emblemática de Estados Unidos y, de hecho, es la que aparece en su escudo nacional. La cámara allí instalada muestra la actividad diaria de esta familia de águilas las 24 horas al día. No te lo pierdas.

Gorilas en el Congo

Observar la vida cotidiana de esta familia de gorilas en el Congo es un auténtico privilegio que te brindan las cámaras de Explore.org. Estos animales, primos hermanos de los humanos, tienen una vida muy interesante y aquí se puede ver de forma ininterrumpida.

Buitre negro. Sierra de Guadarrama.

La Sociedad Española de Ornitología (SEO) dispone también de una red de cámaras instaladas en varios puntos del territorio nacional. Con ellas podemos ver a varias especies de aves, entre las que destaca, por ejemplo, esta familia de buitre negro en la sierra de Guadarrama. Si accedes a la web de SEO/Birdlife, podrás encontrar más cámaras en directo.

Yorkshire (Reino Unido). Lechuza común

Robert E. Fuller es un artista enamorado de las aves que vive en Yorkshire y ha instalado no una, sino varias cámaras dentro y alrededor del nido de una lechuza común, de modo que la podéis ver en distintos encuadres. Tened en cuenta que son aves nocturnas y a según qué horas no están en el nido.

Aves acuáticas en Urdaibai (Vizcaya)

La ONG vasca Urdaibai Bird Center se dedica a la investigación y divulgación de las aves. Las cámaras muestran la reserva de la biosfera de Urdaibai, en el litoral de Vizcaya, y en este enlace es posible ver un humedal con aves limícolas, zancudas, etc. La cámara va realizando panorámicas de vez en cuando y puedes retroceder unos minutos si así lo deseas. Su web para ver más: www.birdcenter.org.

Lince ibérico. Centro de cría (Doñana)

Una familia de linces ibéricos en su hogar. Esto es lo que te muestra esta cámara en el centro de cría de Doñana, donde esta especie va recuperándose para ir repoblando nuevos ecosistemas. No puede decirse que las cámaras del CSIC en Doñana sean las más prácticas (no pueden seguirse desde youtube, por ejemplo) y no todas ellas están operativas. El lince está en la primera cámara de todas.

http://icts.ebd.csic.es/en/cameras

Hay otras muchas webs con cámaras en la naturaleza emitiendo en directo. Puedes verlas en madarles.hu/en, o bien en www.africam.com, entre otras.