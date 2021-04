La protección de la tórtola europea en España ha dado esta semana un paso decisivo en el Congreso, donde se ha aprobado la propuesta de pedir al Gobierno un plan para su recuperación y protección. Así lo había solicitado la Unión Europea al Gobierno español a finales de año, en vista de la crítica situación en que se encuentra la especie, sometida en nuestro país a un constante acoso por efecto de la caza.

El Congreso ha aprobado este jueves pedir al Gobierno un plan de acción para promover la recuperación de la tórtola europea e incluirla en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de ‘vulnerable’.

La Comisión para la Transición Ecológica de la Cámara Baja ha aprobado una proposición no de ley de Unidas Podemos, que insta al Gobierno a proteger a la tórtola europea ante la gran regresión que sufre y evitar su extinción a través de su declaración como especie vulnerable para garantizar así su protección.

Entre las medidas, la iniciativa, que fue aprobada con 21 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones, plantea “aprobar y ejecutar” un plan que mejore el estado de conservación de la tórtola europea, especialmente destinado a la gestión de su hábitat y a mejorar el nivel de conocimiento de sus poblaciones, en desarrollo al plan europeo aprobado para la especie en 2018.

En su defensa, Juantxo López de Uralde, portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Transición Ecológica, recordó que, el pasado diciembre, las autoridades comunitarias ya remitieron a España un dictamen motivado por un incumplimiento de medidas para la conservación y autorización de la caza de dicha ave.

700.000 tórtolas cazadas cada año en España

Asimismo, ha hecho hincapié en la “preocupación” existente en torno a esta ave, de la que solo en España se cazan unos 700.000 ejemplares de media al año, lo que ha provocado que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) haya decidido incluirla en la Lista Roja de Especies Amenazadas.

Por el Partido Popular (PP), José Ángel Alonso hizo hincapié en que defender la caza es compatible con la conservación y protección de la tórtola y recordó que la actividad cinegética es esencial para la dinamización y riqueza de los pueblos.

Desde las filas de Ciudadanos, Carmen Martínez pidió más “diálogo con las comunidades autónomas” y acusó al Gobierno de no ofrecer un “informe claro” y real sobre la situación de la citada ave, por lo que, a su juicio, esta no es la forma de solucionar el problema.

Para Inés Sabanés (Grupo Plural) la proposición tiene una doble dimensión: por un lado, la protección de la tórtola y, por otro, un plan de actuación y de actividades que mejora su conservación, y la consideró un propuesta muy oportuna posicionándose a favor.

El diputado de Vox Ángel López acusó a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de estar “aliada con sus socios comunistas” y de obligar a las comunidades autónomas a acatar sus decisión de declarar a la tórtola como especie vulnerable, además de sostener que las cifras de captura que ofrecen son «absolutamente falsas».

Advertencia de la UE a España

El pasado 3 de diciembre, las autoridades comunitarias remitieron a España un extenso dictamen motivado de 119 páginas por incumplimiento de la Directiva de Aves, a causa de la ausencia de medidas de conservación y a la autorización de la caza de la tórtola europea, una especie muy habitual de espacios agroforestales hasta fechas relativamente recientes, pero que ha sufrido un dramático declive.

En julio de 2019, la Comisión Europea ya envió una carta de emplazamiento a España donde consideraba que no se habían adoptado medidas necesarias para preservar la tórtola común: no remitir información detallada sobre su estado poblacional, no haber designado áreas protegidas para la especies y no haberse asegurado que su caza fuese sostenible. A esta carta de emplazamiento, las autoridades españolas remitieron una respuesta, incluyendo la información aportada por la Región de Murcia, que ha sido insatisfactoria.

