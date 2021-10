El cine no es solo Hollywood. Hay un sector de esta industria dedicado a poner ante nuestros ojos la realidad ecológica del planeta a través de películas y documentales verdaderamente estremecedores. Están creados desde el fondo del alma y más allá de los intereses económicos, la exposición a los focos y la frivolidad que a menudo caracterizan este mundo. El Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente (Suncine) está a punto de empezar en México y Barcelona, con un número de películas realmente impresionante.

La XXVIII edición del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (Suncine) ha batido su récord de películas recibidas con cerca de 4.000 películas, concretamente, 3.847, de las cuales se han seleccionado 118 para el certamen, según informa la organización del evento.

El festival tendrá lugar del 3 al 11 de noviembre en las ciudades de Barcelona y Ciudad de México, conjuntamente con su formato híbrido, y espera superar el medio millón de espectadores del año pasado con una selección de trabajos de los que un 80% es producción documental.

“Suncine te invita a cruzar la línea, a levantar la mirada y a salir de la zona de confort en la que parece que la humanidad se ha instalado, impávida, esperando a que se cumplan los vaticinios catastróficos de algunos o la negación trumpista de otros, empecinados en polarizar, como a lo largo de nuestra historia, el debate de nuestra existencia, sin considerar y escuchar los mensajes y enseñanzas de la Madre Naturaleza”, explica Claudio Lauria, presidente del festival.

“Es hora de identificar a los criminales y no darles más oportunidades y libertad sin fianzas, de campar a sus anchas mientras vemos cómo las temperaturas superan cualquier récord, los hielos de los glaciares y los polos se derriten sin descanso, y miles y miles de personas, escapando de la muerte segura, buscan lugares seguros para sus vidas y las de sus familias”, añade. Toda una declaración de intenciones que anticipa qué podemos ver en este festival.

En el certamen, a través de sus casi 4.000 obras, desfilan todo tipo de situaciones relacionadas con el medio ambiente y el estado en que se halla el planeta. La desaparición de especies, la difícil situación de las poblaciones indígenas, la contaminación y el cambio climático, el agotamiento y saqueo de los recursos naturales…

El director de Suncine, Jaume Gil, compara estas películas con la labor de los detectives que investigan cómo se ha producido un crimen, en este caso, el que se perpetra contra nuestro planeta:

“Unos tienen a los agentes del CSI para investigarlos y capturar al malo, y trabajo hecho. Nosotros, el SUNCINE, también tenemos a nuestros investigadores, y son todos los cineastas que presentan las pruebas de que un crimen se está cometiendo mediante sus películas y a través de las historias que cuentan. Ellos son nuestros héroes, y gracias a ellos dejaremos de ser ignorantes y pararemos los crímenes”, afirma.

“Es un festival que crea conciencias, un festival que, este año más que nunca, tiene una mirada joven y se enfoca a un futuro podría decir con esperanza, que nunca se tiene que perder, pero no, la esperanza es espera, ¡y ya no podemos esperar más! El futuro que proponemos hoy es un futuro de trabajo, de compromiso, de ocuparnos de mejorar nuestro planeta, nuestro entorno, nuestros vecinos humanos y no humanos, de exigir cambios y de cambiarnos”, añade.

Se trata de la primera vez que el festival se desarrollará en dos ciudades de manera simultánea y desde la organización aseguran que “México ratifica su interés por el cine latino”, mientras que “Barcelona tiene una mirada más internacional”.

No obstante, Suncine mantiene el formato híbrido que impulsó el año pasado debido a la pandemia y, además de la proyección presencial en cines, va a colaborar con las televisiones públicas Canal Once de México y Betevé de Barcelona, así como con la aplicación gratuita ‘App Festival’.

En esta edición, el Sol de Oro Especial, que se entrega a la película que inaugura del festival, irá para ‘Comiendo nuestro camino a la extinción’, una cinta coproducida y narrada por la actriz Kate Winslet que muestra “las evidencias que anticipan el colapso ecológico”.

La celebración del Suncine coincide con la cumbre climática (COP26) de Glasgow (Reino Unido) y desde la organización detallan en un comunicado que el festival pone el foco en la visión que tienen los jóvenes de la emergencia climática, a lo que el director del festival, Jaume Gil, añade que se pretende que “nos expliquen cómo lo están viendo y qué proponen o exigen”.

Diez largometrajes “de altísimo nivel” van a competir en la Selección Oficial del festival por el galardón Sol de Oro, que desde la organización catalogan como “una suerte de Oscar Ambiental”, ya que se trata del premio de cine ambiental más antiguo; en ella, los trabajos tratan cuestiones como la pandemia, la emergencia climática o las nuevas tecnologías.

Además, el Suncine tiene distintas secciones, como la Sección Especial, centrada en mostrar el lado activista de figuras del cine mundial en trabajos como ‘Besa la Tierra’ (Woody Harrelson) o ‘Cher y el elefante solidario’ (Cher), o la Sección Miradas, con documentales y cintas de animación de menos de 45 minutos.

Gran variedad de obras

Entre los documentales que figuran en la sección oficial destacan ‘El juego de la conservación’, en el que un policía retirado descubre lo que hay detrás de una subasta de animales exóticos cuando se infiltra de incógnito, ‘Las brillantes mentiras verdes’, que da una mirada crítica sobre la llamada ‘tecnología verde’ y se denuncia que este movimientos conduce a la destrucción de la Tierra, con disfraz de protección ambiental o ‘Pollos, virus y nosotros’, que ahonda en la proliferación de animales silvestres que se venden en los mercados asiáticos para alimentación humana y en las enfermedades que transmiten.

Entre los largometrajes figura ‘Panteras’, de Andoni Canela, que recoge la aventura de cuatro años en la que él mismo y su hijo Unai recorren el mundo en busca de los grandes felinos; ‘Cheer y el elefante solitario’, que cuenta cómo a actriz Cheer se implicó en la liberación de un elefante recluido en un zoo de Pakistán donde sufría maltrato; ‘Juventud vs. Gobierno’, que narra la historia de cómo los jóvenes toman el control de Estados Unidos al interponer una demanda contra el gobierno por su inacción contra el cambio climático, o ‘Los árboles mueren de pie’, centardo en el pueblo mexicano de Cherán, amenazado por traficantes de madera que saquean el bosque y expulsan a sus habitantes mientras el Gobierno permanece en silencio.

Web oficial del festival: https://www.suncinefest.com/es/barcelona

