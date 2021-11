Se acerca la Navidad y con ello las comidas con las que, pese a pasar un buen rato con familiares y amigos, luego, si se hacen en nuestra casa, nos toca dedicar un buen rato limpiando los platos, vasos y cubiertos. Pero sin duda, uno de los objetos más complicados de limpiar es el mantel, que se ensucia con facilidad. Para acabar con este problema, Mercadona ha sacado este producto que te evitará limpiar en Navidad.

Y es que el mantel es el típico objeto, como puede ser también determinada cubertería, que solo se saca una vez al año. Esa ocasión suele ser Navidad, lo que nos obliga a lavarlo antes de la cena y después, con el engorro que esto supone. Por eso, buscando acabar con este problema, Mercadona ha sacado este producto económico.

La novedad de Mercadona

Hablamos de los nuevos manteles desechables de la empresa valencia de supermercados. Están pensados para que no tengas que limpiar durante las fiestas al poder tirarlos después de usarlos. El rollo de papel tiene un tamaño de 7x1,2 metros.

Se vende en color blanco, lo que lo hace adecuado para cualquier ocasión, no solo Navidad, como puede ser un cumpleaños. Su precio es de 1,85 euros.

No obstante, si lo que se busca es que el mantel no solo proteja la mesa, sino que también la decora y al mismo tiempo no caer en los tópicos navideños, Mercadona ofrece una versión del mismo producto en azul turquesa, acompañado de diferentes estampados. Eso sí, en este caso el precio asciende a 2,50 euros.