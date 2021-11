Los clientes de Mercadona han estallado en redes sociales por la última decisión del supermercado. Y es que, la cadena española se caracteriza por sus cambios constantes, y esto no solo atañe a los productos que vende, también a las políticas que se aplican en los supermercados.

El polémico cambio de Mercadona

Uno de los cambios más recientes afecta al uso de cupones de descuento, que a partir de ahora ya no podrán canjearse, según ha señalado Mercadona y han corroborado diversos clientes.

Desde la cuenta oficial de Twitter de la empresa de supermercados ha señalado que "hemos dejado de aceptar los cupones como medio de pago. Esta decisión se ampliará progresivamente a todas las tiendas de la cadena".

Con esto, Mercadona deja de aceptar cualquier cupón de descuento a la hora de comprar en sus supermercados.

Sentimos las molestias ocasionadas, pero hemos dejado de aceptar los cupones cómo medio de pago. Esta decisión se ampliará progresivamente a todas las tiendas de la cadena. Un saludo y gracias. — Mercadona (@Mercadona) November 1, 2021

El enfado de los clientes ha sido monumental, y así lo han expresado en redes sociales con comentarios como: "Yo también quiero mostrar mi desacuerdo con la no aceptación de cupones de *Proxima_ati Ya que me gusta comprar en mercadona y beneficiarme de esos descuentos y promociones me ayudaban en esta época del año que es cuando se aproximan fechas navideñas".

De hecho se ha creado un Change.org pidiendo la vuelta de los cupones, pero Mercadona insiste en que no regresarán.