Mercadona es el supermercado más popular de España. Son varias las razones que hay detrás de su éxito, entre ellas se encuentra la excelente relación calidad-precio de sus productos, en especial de su marca Hacendado. Otra de las características de Mercadona es la rotación constante de sus productos, lo que hace que muchas veces se quiten y el usuario no se de cuenta. Estos son los cinco artículos que ha eliminado recientemente.

Virtudes y defectos

Y es que, uno de los aspectos que los clientes de Mercadona valoran más positivamente es la llegada constante de nuevos productos, adaptados a los gustos de los mismos. Sin embargo la llegada de nuevos artículos provoca la salida de otros. Normalmente hay estudios de mercado detrás de la decisión de eliminar un artículo de las estanterías, aunque eso no quita que algunas veces los consumidores no estén de acuerdo con determinadas decisiones. Los cinco productos a los que le has dicho adiós más recientemente son los siguientes:

Cereales Aros Colors Fruta

Vendidas por Hacendado, eran unos cereales ideales para el desayuno y enfocados al público infantil. El paquete de medio kilo tenía un precio de dos euros.

Berlinas de chocolate blanco

Se trata de unas rosquillas clásicas, de chocolate blanco, que no tienen agujero en el centro y que estaban en la zona de bollería y costaban un euro.

Palomitas PopCorn con sal

También costaban un euro y era el clásico aperitivo que todos conocemos y que se comercializaba bajo la marca Hacendado.

Arena de sílice para gatos

No solo se han quitado recientemente productos de alimentación, también este "recorte" de Mercadona ha afectado a la sección de mascotas. Esta arena, vendida por Single, una marca del supermercado, volverá a estar disponible en septiembre.

Crema efecto lifting EPS30

Y si los productos de mascotas no estaban exentos de las rotaciones, a los de droguería les ocurre lo mismo. Era una crema de la marca Deliplus, también de Mercadona, que se usaba para restaurar la firmeza y elasticidad de la piel.