A día de hoy no podemos entender una casa sin internet y, por ende, sin WiFi, algo que se ha incrementado con el auge del teletrabajo. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes en los hogares es que la conexión WiFi vaya demasiado lenta o no vaya demasiado bien no llega correctamente. Para acabar con este problema, Lidl ha sacado este producto que cuesta menos de 10 euros.

Hablamos concretamente del Xiaomi Amplificador WIFI Pro, de la popular marca de productos tecnológicos y que, como su propio nombre indica, amplifica la señal desde el punto en el cual está conectado. Todo además por un precio muy económico, 9,99 euros. El amplificador WiFi cuenta con dos antenas externas que hacen que distribuyen la señal y hacen que la conexión a internet sea más rápida, concretamente hasta 300 Megabits por segundo. A él pueden conectarse hasta 64 dispositivos, siendo lo recomendable 24. En cuanto a su instalación, esta se realiza de una manera muy sencilla, pudiéndose colocar en prácticamente cualquier zona. Para configurarlo, se puede hacer a través de la aplicación. Para que funcione, el aparato debe estar enchufado a la corriente. Su diseño es simple y discreto. Fabricado en plástico sus dimensiones son de de 7 x 8 x 5.4 cm, además de pesar 100 gramos. En la tienda online de Lidl se ha agotado en varias ocasiones.