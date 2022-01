Las pastas son un dulce clásico e infalible en todo el mundo. Da igual que estemos en verano o en invierno, como que las tomemos solas, mojándolas en leche o en café. Por el desayuno, o para merendar, desde luego que es un producto que no puede faltar en ninguna casa. Esto Mercadona lo sabe y por ello ha sacado estas pastas a muy buen precio.

Las nuevas pastas de Mercadona

No es extraño ver tanto en los supermercados como en cualquier casa, las clásicas pastitas danesas. Se trata de unas galletas de pequeño tamaño hechas con jengibre, mantequilla y/o limón y que no suelen llevar demasiado azúcar. Este clásico éxito no ha pasado inadvertido para Mercadona, quien ha sacado sus nuevas Pastas con canela.

Comercializadas bajo la marca Hacendado, se trata de una novedad tan simple como eficaz. En este caso, las pastas no solo llevan canela, también tienen un aroma a limón.

Ingredientes

En cuanto a su composición, la novedad de Mercadona lleva margarina vegetal, sal, diferentes emulgentes, grasa de coco y de palma, aceite de soja y de girasol y harina de trigo. No son los ingredientes más saludables del mundo, el producto tiene 469 kilocalorías, pero hay que recordar que estamos ante un dulce que debe ser consumido de forma ocasional o como capricho.

Por último, señalar que el producto viene en una bolsa transparente y pesa medio kilo, con un precio total de 1,45 euros.