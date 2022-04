Cuando vamos a un restaurante y tenemos una mala experiencia en el mismo, lo normal, a parte de comunicarlo en el propio establecimiento, es dejar una reseña negativa sobre el mismo. El problema surge cuando dichas críticas son respondidas por el propietario del establecimiento, el cual tiene una visión diferente de lo sucedido. Esta es la respuesta de un restaurante de Torre del Mar a un cliente que se ha hecho viral.

La respuesta que revoluciona Twitter

Y es que, la cuenta de Twitter Soy Camarero (@soycamarero) ha compartido tanto la crítica de un cliente insatisfecho como la correspondiente respuesta del restaurante. La contestación ha tenido tanto éxito que ya ha superado los 38.500 "me gusta" y los 4.600 "retuits".

El cliente, tras un servicio que consideró que no fue de su agrado, dejó en las reseñas de Google el siguiente comentario: "Anoche pedí para cenar porque me lo recomendaron, y la verdad que al final todo fue a la basura. Pedimos patatas pulled pork y estaban fuertes, y no por la salsa, era extraño un sabor horrible. Alitas de pollo: En ningún momento de la carta pone nada de barbacoa. Y no me gusta para nada sin decir que venían quemadas. Campero masseria todo grasiento y el pan muy mojado. Campesino pollo: Esto si fue fuerte, pollo desmenuzado y con huesos, si eso se lo toma un niño de podría atragantan. Y por último la hamburguesa con muy mal aspecto, es lo que puedo decir lo siento mucho. Es mi opinión, todo el mundo merece una segunda oportunidad iré probando más cosas y mi valoración cambiará según pruebe . No voy a decir no voy más hay que probar más cosas pero por lo pronto lo que e pedido un desastre total. Y he acabado con malestar en el estómago con lo poquito que probé ya os digo todo a la basura". El comentario iba acompañado de unas fotos y la puntuación de una estrella sobre cinco.

Necesitamos urgente una app donde puntuar a los clientes... pic.twitter.com/icaHwux3d0 — Soy Camarero (@soycamarero) April 23, 2022

Respuesta del establecimiento

A esto, el restaurante respondió de la siguiente manera: "Siento que no te gustara la experiencia. A mi tampoco, mesa para 12, paella para 4 que compartisteis entre 8, con razón las raciones eran pequeñas, se os trató estupendamente, un tinto de verano que se olvidó de segunda bebida, las demás bebidas salieron a su tiempo, de entrantes pediste unas bravas que salieron al momento y en mitad del servicio unas patatas con alioli que salieron después. Total 12 personas 95€. ¿Y eso es caro?".

El restaurante en concreto es La Masseria (Torre del Mar) y al tuit publicado por Soy Camarero ha llegado un aluvión de respuestas elogiando la contestación:

Yo ya hace tiempo que no me callo. Cuando un cliente es injusto en su crítica lo pongo de vuelta y media. La época de "el cliente siempre tiene la razón" afortunadamente pasó a mejor vida. La tiene sólo cuando la tiene. — jordiD (@jordiduart) April 23, 2022

Yo estoy en otro sector y me pasa exactamente lo mismo. Tendría que haber una forma de escribir a Google cada vez qué un energúmeno no tiene la razón para que pudiera borrar esa reseña. Porque igual gracias a esa reseña se te van seis meses de buena reputación. — Santiago Marcos Aparicio (@Santiag62698771) April 23, 2022