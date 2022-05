Uno de los últimos inventos que ha revolucionado las tareas del hogar en los últimos años son los robots aspiradora, los cuales ya no faltan en prácticamente ninguna casa y nos facilitan mucho el trabajo. Dicha fama ha hecho que surjan multitud de modelos, cada uno con sus particularidades. Ahora Lidl ha estrenado un nuevo robot aspirador que está destacando sobre el resto por su calidad y precio. Te lo presentamos,.

El robot aspirador de Lidl

Concretamente, el modelo del que hablamos es el robot aspirador VR One, el cual se vende por únicamente 99,99 euros, un precio muy apetecible teniendo en cuenta que su coste original es de 199,99 euros. No obstante, cabe señalar que no se trata de un modelo nuevo, ya que a comienzos de año ya estuvo a la venta, aunque por diez euros más. Entre sus puntos fuertes destaca la capacidad para limpiar alfombras de pelo corto y suelos duros.

Características

Este robot aspirador de Lidl únicamente pesa 1,9 kilos y está fabricado en polipropileno, poliamida, acero, POM y cobre. Destaca por contar con amplio compartimento para el polvo, ya que tiene una capacidad de medio litro.

Por otro lado tiene amortiguadores que se adaptan a la perfección a las diferentes superficies y superar los obstáculos. Su batería tiene 2.200 mAh, lo que se traduce, según el fabricante, en una autonomía de 80 minutos.

Por último, destacar que el robot aspirador de Lidl viene con dos cepillos laterales para dejar tus esquinas impolutas, así como otro cepillo para limpiar el aparato. Se puede comprar tanto en tienda online como física.